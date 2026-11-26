Theo thông báo trên mạng xã hội X hôm 25/11, mỗi trẻ em đủ điều kiện tại Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu SpaceX, gồm một cổ phiếu do công ty phát hành và một cổ phiếu do cá nhân Elon Musk đóng góp.

Tỷ phú giàu nhất thế giới cho biết cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển giao vào tháng tới. Phần cổ phiếu do cá nhân ông tặng sẽ được trao khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu của ông kết thúc vào tháng 6/2027.

Elon Musk. Ảnh: CC/Wiki

Với giá đóng cửa 127,44 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/11, tổng giá trị số cổ phiếu SpaceX được cam kết đóng góp ước tính gần 18 tỷ USD.

Tháng trước, Musk từng tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX thuộc sở hữu cá nhân. Khi đó, ông mô tả đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao quyền sở hữu tài sản thuộc nền kinh tế tương lai trực tiếp cho người dân.

Theo số liệu tính đến tháng 6, Musk sở hữu khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX. Khối tài sản ròng của tỷ phú này hiện được ước tính khoảng 824 tỷ USD.

Phần lớn hoạt động từ thiện của Musk được thực hiện thông qua Quỹ Musk, tổ chức được cho là đang nắm giữ hơn 14 tỷ USD tài sản.

Ngoài Musk, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và chồng bà cũng cam kết đóng góp một phần cổ phiếu SpaceX để hỗ trợ hơn 2 triệu trẻ em thông qua sáng kiến của chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 10.

Cam kết của Musk được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ lớn đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ công chúng và giới hoạch định chính sách về cách phân phối lợi ích kinh tế từ sự bùng nổ của AI.

Trong khi Musk lựa chọn trao cổ phiếu trực tiếp cho trẻ em, Anthropic lại công bố kế hoạch dành một phần quyền sở hữu doanh nghiệp cho hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng.

Tháng trước, công ty AI này thông báo sẽ dành 5% cổ phần cho một quỹ mới mang tên Public Benefit Trust (Quỹ Vì lợi ích công cộng). Theo định giá hiện tại được công bố trong thông tin về sáng kiến, phần cổ phần này có giá trị khoảng 54 tỷ USD.