Elon Musk bất ngờ đứng bếp bán thịt nướng, danh tính thật khiến dân mạng thích thú

Theo Qidian News, mới đây, một chủ quán đồ nướng tại thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu ngoại hình được nhận xét là khá giống tỷ phú Elon Musk. Những video ghi lại hình ảnh người đàn ông này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến quán ăn cũng trở nên đông khách hơn.

(Một đoạn video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc ghi lại hình ảnh Ma Jianping tại quán đồ nướng của ông. Nguồn: Sina)

Ngày 28/7, phóng viên của Qidian News đã tìm gặp người được cư dân mạng gọi vui là “Elon Musk phiên bản Thiểm Tây”. Điều thú vị là người đàn ông này cũng mang họ Mã, giống cách phiên âm tiếng Trung của Elon Musk.

Chủ quán cho biết trước đây, người thân và bạn bè thường xuyên trêu đùa về ngoại hình của ông và nhận xét ông có nét giống Elon Musk. Tuy nhiên, ông không ngờ một đoạn video được lan truyền trên mạng lại khiến mình bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

Chủ quán thịt nướng được đánh giá có ngoại hình giống Elon Musk. Nguồn: Sina

Sau khi video trở nên viral, lượng khách tới quán tăng đáng kể. Theo chia sẻ của chủ quán, mỗi ngày có hơn 10 thực khách tìm tới chỉ để thưởng thức đồ nướng, đồng thời chụp ảnh lưu niệm cùng ông.

Sự nổi tiếng đến quá nhanh khiến chủ quán vừa bất ngờ vừa vui mừng. Với tính cách cởi mở, ông còn gửi lời mời tới mọi người, nếu có dịp hãy ghé quán thưởng thức các món nướng và món gà xào cay đặc trưng của quán.