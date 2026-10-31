Elon Musk: AI sẽ tạo ra xã hội thịnh vượng, tiền bạc vô nghĩa

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

"Tiết kiệm tiền cho tương lai xa là điều vô nghĩa khi kỷ nguyên dư dả nhờ siêu trí tuệ xuất hiện", CEO Tesla và SpaceX viết trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 29/10.

Elon Musk đưa ra bình luận này khi phản hồi một người dùng cho biết họ không quá lo lắng về những quyết định tài chính có phần thiếu cân nhắc của mình. Người này cho rằng trong một tương lai dư thừa của cải, phần lớn những quyết định như vậy có thể sẽ không còn đáng bận tâm sau vài năm nữa, theo Business Insider.

Trong một tập podcast gần đây, Elon Musk từng dự báo những tiến bộ về robot và công nghệ du hành vũ trụ sẽ mở đường cho một nền kinh tế đa hành tinh. Khi đó, "tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa" và "các loại tiền tệ truyền thống sẽ không còn quan trọng".

Người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính gần 1.000 tỷ USD, trước đây cũng từng khuyên mọi người không nên quá bận tâm đến việc tích lũy tài chính cho hàng chục năm sau.

"Đừng lo lắng về việc dành dụm tiền cho tuổi nghỉ hưu trong 10 hay 20 năm nữa. Điều đó sẽ không còn quan trọng", ông Musk nói trong một tập podcast phát hành hồi tháng 1/2026. Ông nhấn mạnh rằng nếu những dự báo mình đưa ra trở thành hiện thực, việc tiết kiệm cho tuổi già sẽ không còn ý nghĩa.

Theo Musk, những đột phá trong AI, năng lượng và công nghệ robot sẽ tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động, qua đó mang lại nguồn tài nguyên dồi dào đến mức "bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất cứ thứ gì họ muốn".

Trong thế giới đó, mọi người sẽ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn bất kỳ dịch vụ nào hiện có ngày nay. Tình trạng khan hiếm hàng hóa và dịch vụ sẽ biến mất, trong khi việc học tập cũng trở nên miễn phí và không còn giới hạn. "Bạn có thể học bất cứ điều gì mình muốn về bất cứ lĩnh vực nào mà không phải trả tiền", ông nói.

Tuy nhiên, viễn cảnh lạc quan của Musk cũng nhanh chóng vấp phải những ý kiến hoài nghi. Trong cuộc trao đổi với Business Insider, 7 chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính cá nhân và AI đều khuyến nghị mọi người tiếp tục tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu, thay vì đặt cược tương lai tài chính vào những dự báo chưa chắc chắn của tỷ phú Mỹ.

Thực tế, dù cuộc cách mạng AI đang thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong xã hội, giới lãnh đạo công nghệ vẫn có những đánh giá khác nhau về hệ quả của quá trình chuyển đổi này.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây cũng dự báo AI sẽ mở ra một kỷ nguyên "dồi dào thực sự", trong đó robot có thể đảm nhiệm nhiều công việc vốn đòi hỏi sức lao động và chuyên môn của con người, từ xây dựng nhà cửa, sản xuất nông nghiệp đến phẫu thuật.

Tỷ phú Bill Gates cũng từng cảnh báo về một thời kỳ xáo trộn trước khi sung túc nhờ AI. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ông cảnh báo hai thập niên tới có thể trở thành giai đoạn biến động đặc biệt lớn trong lịch sử nhân loại. Những tiến bộ công nghệ có nguy cơ khiến phần lớn công việc hiện nay không còn cần đến con người, kéo theo những xáo trộn sâu sắc đối với thị trường lao động và cấu trúc xã hội.

Bản thân Musk cũng thừa nhận quá trình chuyển đổi sang một thế giới dư dả hơn sẽ không diễn ra suôn sẻ. Để ứng phó với nguy cơ mất việc làm trên diện rộng do AI, ông cho rằng chính phủ nên triển khai chính sách trợ cấp tiền mặt cho toàn dân, giúp người lao động thích nghi với những thay đổi do công nghệ mang lại.