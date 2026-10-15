Elon Musk: AI, robot có thể mở ra thời đại dư dả, tiền bạc không còn quan trọng

Tài sản của Elon Musk đã tăng khoảng 300 tỷ USD chỉ trong năm nay, vượt xa tổng tài sản của người giàu thứ hai thế giới Larry Page.

Tuy nhiên, theo CEO Tesla, tiền bạc có thể không còn là mối bận tâm lớn trong tương lai nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và robot.

“Dự đoán của tôi là mọi người về cơ bản sẽ có thu nhập cao. Thực tế, tôi không chắc tiền bạc có còn quan trọng trong tương lai hay không”, Musk nói trong cuộc phỏng vấn do Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) công bố hôm 26/9.

Ở tuổi 55, Musk hình dung một “thời đại dư dả”, trong đó robot hình người đảm nhận phần lớn công việc và tạo ra lượng hàng hóa, dịch vụ vượt xa khả năng tiêu thụ của con người.

Robot có thể đảm nhiệm mọi việc, từ chăm sóc trẻ em, giảng dạy đến chăm sóc cha mẹ già, đồng thời hoạt động liên tục mà không bị giới hạn bởi sức lao động của con người.

Tỷ phú Elon Musk dự báo AI và robot hình người sẽ tạo ra một thời đại dư dả. Ảnh: Yonhap

Musk đã nhiều lần đưa ra dự báo tương tự trong những năm qua, dù mốc thời gian hiện thực hóa liên tục được điều chỉnh.

Lần này, ông cho rằng số lượng robot hình người có thể đạt 1 tỷ đơn vị chậm nhất trong thập kỷ tới, sau đó tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

“Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên rất khó tưởng tượng. Nếu muốn có một lâu đài, bạn chỉ cần yêu cầu và robot sẽ xây nó cho bạn”, ông nói.

Elon Musk khuyên Gen Z học gì?

Dù viễn cảnh hàng triệu robot hiện diện khắp nơi có thể còn cách nhiều năm, Musk đã đưa ra lời khuyên dành cho người trẻ chuẩn bị bước vào thị trường lao động: Không nên chuyên môn hóa quá sớm, mà cần xây dựng nền tảng kiến thức rộng.

“Tôi khuyên mọi người nên có nền tảng giáo dục toàn diện nhất có thể, bao gồm nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và kiến thức tổng quát trên nhiều lĩnh vực”, Musk nói. Ông có bằng cử nhân vật lý và kinh tế của Đại học Pennsylvania, Mỹ.

Theo Musk, lý do rất đơn giản: Khi công nghệ ngày càng có năng lực cao hơn, việc sử dụng hiệu quả những công cụ này một phần phụ thuộc vào khả năng xác định điều người dùng thực sự muốn chúng thực hiện.

“Muốn biết nên yêu cầu robot làm gì, bạn cần biết cách hình thành câu hỏi”, ông nói. “Với nền tảng kiến thức tổng quát càng rộng, bạn càng có khả năng đặt câu hỏi tốt hơn, hay thực hiện điều được gọi là kỹ thuật viết câu lệnh (prompt engineering)”.

Kỹ thuật viết câu lệnh trở thành chủ đề được quan tâm rộng rãi sau sự bùng nổ của các chatbot AI tạo sinh như ChatGPT.

Người dùng nhận ra rằng cách diễn đạt yêu cầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và mức độ hữu ích của câu trả lời từ AI.

Dù các mô hình AI ngày càng hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn, khiến việc xây dựng câu lệnh phức tạp không còn cần thiết như trước, Musk cho rằng khả năng diễn đạt rõ ràng mong muốn, sẽ càng quan trọng trong một thế giới có nhiều robot hình người.

“Bạn phải truyền đạt mong muốn của mình cho robot”, ông nói. “Nghe có vẻ khó tin, nhưng sẽ có rất nhiều robot và AI, đến mức AI thực sự sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ yêu cầu nào mà bạn có thể đưa ra”.

(Theo Fortune)