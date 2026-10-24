Elon Musk: AI, robot có thể giải bài toán nợ 40.000 tỷ USD của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Axios, tỷ phú Elon Musk đưa ra nhận định trên khi trò chuyện với Walter Isaacson, người viết tiểu sử của ông, trong một chương trình podcast mới.

Theo dữ liệu Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của nước này đạt khoảng 40.390 tỷ USD tính đến ngày 15/10.

Vị tỷ phú cho rằng kinh nghiệm lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) cho thấy thâm hụt ngân sách gần như không thể được giải quyết từ bên trong bộ máy chính quyền, bởi rất ít người nắm quyền thực sự muốn cắt giảm chi tiêu.

“Nếu cố gắng xử lý thâm hụt ngân sách và ngăn chặn những khoản chi lãng phí, bạn sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù”, ông nói.

“Cách duy nhất để giải quyết nợ công là AI và robot”, Elon Musk nhấn mạnh. Ông cũng thừa nhận đáng lẽ nên tập trung vào AI sớm hơn.

“Chúng ta sẽ không thể giải quyết vấn đề bằng cách cố gắng tiết kiệm để đạt được mục tiêu đó”, tỷ phú nói thêm.

Nợ công của Mỹ vượt 40.000 tỷ USD vào tháng 8. Ảnh: Reuters.

Musk từng dự báo AI có thể giải quyết nợ công Mỹ

Đây không phải lần đầu Musk cho rằng AI và robot có thể giúp Mỹ thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

Trong một cuộc phỏng vấn podcast hồi tháng 11/2025, ông từng gọi AI và robot là “gần như cách duy nhất” để giải quyết vấn đề này. Musk đánh giá khoản nợ của Mỹ đã ở mức “cao đến điên rồ”, đồng thời chỉ ra rằng riêng chi phí trả lãi nợ đã vượt tổng ngân sách quân sự của nước này.

Theo lập luận của tỷ phú, AI sẽ giúp sản lượng hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh hơn lượng tiền được đưa vào lưu thông, từ đó có thể dẫn đến giảm phát - tình trạng mặt bằng giá cả đi xuống, theo tờ Street.

Musk khi đó dự báo quá trình này có thể diễn ra trong 3 năm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận AI chưa giúp năng suất tăng đủ mạnh để đạt tới kết quả đó.

Elon Musk đặt cược vào AI và robot để thúc đẩy sản lượng, kéo giá cả đi xuống và mở ra lối thoát cho khoản nợ khổng lồ của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Áp lực tài chính của Mỹ tiếp tục gia tăng kể từ đó. Cuối tháng 9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,29%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt 5,61% - mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất tăng thường phản ánh chi phí vay vốn cao hơn và có thể khiến việc tài trợ cho khoản nợ công khổng lồ trở nên tốn kém hơn.

Elon Musk cũng nhận xét Tổng thống Donald Trump “muốn được mọi người yêu mến”, trong khi việc cắt giảm các khoản chi lãng phí dễ khiến người thực hiện mất lòng người khác. Ông cũng thừa nhận từng “hơi quá đà” khi tham gia DOGE, dành quá nhiều thời gian cho công việc này và xa rời doanh nghiệp của mình lâu hơn dự kiến. Theo Musk, ông nên quay lại tập trung vào AI sớm hơn.

Những phát biểu trên được đưa ra hai ngày trước khi Musk cam kết tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phần SpaceX vào năm tới.

Bitcoin có thể hưởng lợi từ kịch bản của Musk?

Bitcoin từ lâu được những người ủng hộ xem là công cụ phòng ngừa rủi ro trước tình trạng nợ công gia tăng và sức mua của tiền pháp định suy giảm.

Lập luận của Musk có một điểm đáng chú ý: nếu AI và robot giúp sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ với quy mô lớn hơn, chính phủ có thể phải phát thêm tiền cho người dân để duy trì sức mua. Nếu không, nền kinh tế có nguy cơ rơi vào tình trạng giảm phát mạnh.

Tuy nhiên, việc phát hành thêm tiền cũng có thể làm suy yếu giá trị đồng USD. Đây là kịch bản mà những người ủng hộ Bitcoin cho rằng đồng tiền số này có thể hưởng lợi, bởi nguồn cung Bitcoin được giới hạn ở mức 21 triệu đơn vị.

Kịch bản của Elon Musk được cho là có thể tạo đà cho Bitcoin bứt phá. Ảnh: Reuters.

Anthony Scaramucci, nhà sáng lập SkyBridge Capital, là một trong những người có quan điểm như vậy. Hồi tháng 8, ông đồng tình với cảnh báo của Peter Schiff về nợ công và lạm phát tại Mỹ, nhưng cho rằng Bitcoin mới là lựa chọn thay thế phù hợp, thay vì vàng.

Bản thân Musk có mối quan hệ không hoàn toàn nhất quán với Bitcoin. Năm 2021, ông từng tự nhận là người ủng hộ đồng tiền số này. Tuy nhiên, vài tháng sau, Tesla ngừng chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán vì lo ngại tác động môi trường. Đến năm 2022, hãng xe điện bán 75% lượng Bitcoin đang nắm giữ.

Dù vậy, Tesla vẫn nắm giữ 11.509 Bitcoin, theo hồ sơ công bố với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Trong khi đó, SpaceX tiết lộ đang sở hữu 18.712 Bitcoin trong hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Giải pháp Musk đề xuất đặt trọng tâm vào công nghệ thay vì các tài sản hữu hình như vàng. Tuy nhiên, liệu AI và robot có thể giúp Mỹ xử lý khoản nợ vượt 40.000 tỷ USD hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Năng suất tăng cao có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ ứng dụng công nghệ, cách phân phối lợi ích và chính sách tài khóa của chính phủ.