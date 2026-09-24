Ella Langley vượt qua Mariah Carey, lập kỷ lục chưa từng có trên Billboard HOT 100

Ella Langley vừa ghi dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ khi Choosin’ Texas có tuần thứ 23 đứng đầu Billboard HOT 100. Thành tích này giúp nữ ca sĩ nhạc đồng quê chính thức vượt qua kỷ lục 22 tuần không liên tiếp ở vị trí số 1 mà Mariah Carey từng thiết lập với All I Want for Christmas Is You.

Kỷ lục mới đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của Ella Langley, đồng thời đưa Choosin’ Texas vào nhóm những ca khúc có sức ảnh hưởng đặc biệt trên thị trường âm nhạc Mỹ.

Choosin’ Texas được phát hành vào tháng 10/2025, là đĩa đơn chủ đạo trong album Dandelion của Ella Langley. Ca khúc được nữ ca sĩ đồng sáng tác cùng Luke Dick, Joybeth Taylor và ngôi sao nhạc đồng quê Miranda Lambert. Không chỉ đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng, ca khúc còn trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Ella Langley tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là ca khúc đầu tiên đưa nữ ca sĩ lên vị trí số 1 Billboard HOT 100.

Điều đáng chú ý là Choosin’ Texas không được xây dựng từ một câu chuyện quá phức tạp. Theo chia sẻ của Ella Langley, ý tưởng cho ca khúc bắt nguồn từ một câu chuyện khá đặc biệt liên quan đến Miranda Lambert.

Trong một lần tham gia trại sáng tác, Langley nghe Lambert kể về tình huống cô bị cảnh sát dừng xe khi trong xe có một chú chó và một con kangaroo. Từ câu chuyện này, Langley nảy ra ý tưởng về hình ảnh một người phụ nữ đậm chất Texas và câu nói "Choosin’ Texas". Chính chất liệu đời thường ấy sau đó được phát triển thành một ca khúc có giai điệu dễ nhớ, phần điệp khúc lớn và màu sắc đồng quê rõ nét.

Ella Langley từng thừa nhận cô cũng không hoàn toàn lý giải được vì sao ca khúc lại tạo nên sức hút lớn đến vậy. Nữ ca sĩ cho rằng có thể sự chân thật trong cách kể chuyện, những đoạn điệp khúc dễ nhớ cùng phần giai điệu mang màu sắc hoài niệm đã giúp bài hát kết nối với đông đảo khán giả.

Trước Ella Langley, Mariah Carey là người nắm giữ kỷ lục với All I Want for Christmas Is You. Ca khúc phát hành từ năm 1994 nhưng phải đến năm 2019 mới lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 Billboard HOT 100. Kể từ đó, bản hit này liên tục trở lại ngôi đầu bảng mỗi mùa Giáng sinh và trở thành một trong những ca khúc có sức sống bền bỉ nhất lịch sử nhạc pop.

Vì vậy, việc Ella Langley vượt qua Mariah Carey ở thời điểm hiện tại chưa chắc đồng nghĩa kỷ lục sẽ đứng vững trong thời gian dài.

Khi mùa Giáng sinh đến, All I Want for Christmas Is You gần như chắc chắn sẽ tiếp tục nhận được lượng nghe và lượt phát trực tuyến khổng lồ. Nếu ca khúc tiếp tục vươn lên vị trí số 1, Mariah Carey hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với Choosin’ Texas, thậm chí giành lại kỷ lục nếu duy trì đủ lâu ở ngôi đầu.

Đây cũng là điểm khiến cuộc đua giữa hai ca khúc trở nên đặc biệt. Một bên là bản hit đồng quê đang thống trị bảng xếp hạng trong năm 2026, còn một bên là ca khúc Giáng sinh đã trở thành hiện tượng văn hóa và cứ mỗi cuối năm lại có một "đời sống" mới.

Không chỉ thành công trên Billboard HOT 100, Choosin’ Texas còn cho thấy sức mạnh đáng kể ở nhiều chỉ số khác.

Theo các số liệu được công bố, ca khúc đã có 23 tuần đứng đầu bảng xếp hạng streaming songs, đồng thời giữ vị trí số 1 Digital Song Sales trong 18 tuần. Thành tích này giúp Ella Langley sánh ngang những tên tuổi lớn từng thống trị bảng xếp hạng doanh số kỹ thuật số. Ca khúc cũng đã mang về cho nữ ca sĩ hai giải Academy of Country Music Awards và một American Music Award. Tính đến thời điểm hiện tại, Choosin’ Texas đạt hơn 1,6 tỷ lượt nghe trên toàn cầu, trong khi video âm nhạc thu hút khoảng 86 triệu lượt xem.

Không dừng lại ở đó, Ella Langley còn đang có một năm đặc biệt trên các bảng xếp hạng. Ngoài Choosin’ Texas, hai ca khúc khác của cô cũng lọt nhóm 5 vị trí đầu Billboard HOT 100 là Be Her với vị trí số 2 và I Can’t Love You Anymore kết hợp Morgan Wallen ở vị trí số 4.

Ca khúc Jaded của Koe Wetzel có sự góp giọng của Ella Langley cũng từng lọt vào HOT 100 và đạt vị trí cao nhất thứ 19.

Thành công của Choosin’ Texas đang giúp Ella Langley từ một cái tên nổi bật của dòng nhạc đồng quê trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng hơn trên thị trường âm nhạc Mỹ. Tại CMA Awards lần thứ 60, nữ ca sĩ nhận tổng cộng 9 đề cử. Trong đó, riêng Choosin’ Texas xuất hiện ở các hạng mục Single of the Year, Song of the Year và Music Video of the Year.

Ella Langley cũng được đề cử ở những hạng mục quan trọng như Entertainer of the Year, Female Vocalist of the Year và Album of the Year với Dandelion. Be Her tiếp tục mang về các đề cử Single of the Year và Song of the Year, trong khi màn kết hợp với Morgan Wallen được đề cử Musical Event of the Year.

Từ một ca khúc được phát hành chưa đầy một năm, Choosin’ Texas đã tạo nên một bước ngoặt lớn cho Ella Langley. Việc vượt qua All I Want for Christmas Is You cũng đồng nghĩa nữ ca sĩ trẻ đã chạm đến một cột mốc mà trước đó từng thuộc về những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc thế giới như Mariah Carey, Whitney Houston, Boyz II Men hay Lil Nas X.

Dẫu vậy, bảng xếp hạng vẫn còn có thể thay đổi khi mùa Giáng sinh đang đến gần. Nếu All I Want for Christmas Is You trở lại vị trí số 1 như thường lệ, cuộc đua giữa Mariah Carey và Ella Langley sẽ tiếp tục được viết thêm một chương mới.

Và đó cũng là điều khiến kỷ lục của Choosin’ Texas ở thời điểm hiện tại trở nên đáng chú ý: Ella Langley đã chính thức vượt qua Mariah Carey, nhưng chưa ai biết ngôi vị này sẽ thuộc về ai khi mùa Giáng sinh năm nay thực sự bắt đầu.