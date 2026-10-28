Ella Langley lập kỷ lục chưa từng có, Mariah Carey đối mặt thách thức lớn

Ca khúc Choosin’ Texas giúp Ella Langley tiếp tục viết nên dấu mốc lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Với 25 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1, nữ ca sĩ nới rộng khoảng cách với những bản hit đình đám từng thống trị thị trường âm nhạc Mỹ, trong đó có ca khúc Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey.

Theo POPLine ngày 26/10/2026, Choosin’ Texas của Ella Langley đã tăng một bậc để vươn lên vị trí số 1 trên Billboard HOT 100, đồng thời nâng chuỗi thành tích dẫn đầu liên tiếp lên 25 tuần. Đây là cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng tổng hợp những ca khúc được yêu thích nhất tại Mỹ, vốn được Billboard theo dõi từ tháng 8/1958.

Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế đặc biệt của Choosin’ Texas trong lịch sử HOT 100. Không chỉ duy trì sức hút trong thời gian dài, ca khúc còn tạo khoảng cách đáng kể với những bản hit từng có thời gian thống trị bảng xếp hạng, khiến cuộc cạnh tranh về kỷ lục số tuần đứng đầu trở nên khó khăn hơn với các đối thủ phía sau.

Một trong những cái tên đáng chú ý trong cuộc đua này là Mariah Carey với All I Want for Christmas Is You. Ca khúc ra mắt từ năm 1994 nhưng liên tục trở lại đường đua âm nhạc mỗi mùa lễ hội, trở thành một trong những bản nhạc Giáng sinh nổi tiếng nhất thế giới.

Theo thống kê được POPLine công bố, All I Want for Christmas Is You đã có tổng cộng 22 tuần đứng đầu Billboard HOT 100 trong giai đoạn 2019-2026. Tuy nhiên, với 25 tuần liên tiếp ở vị trí số 1, Choosin’ Texas hiện tạo ra khoảng cách ba tuần so với thành tích của Mariah Carey.

Đáng chú ý, All I Want for Christmas Is You thường nhận được sự quan tâm đặc biệt vào dịp cuối năm, thời điểm nhu cầu nghe nhạc Giáng sinh tăng mạnh. Vì vậy, sức hút theo mùa của ca khúc vẫn là yếu tố đáng lưu ý khi nhìn vào những biến động trên bảng xếp hạng trong thời gian tới.

Trong khi đó, Mariah Carey chuẩn bị mang chương trình biểu diễn chủ đề Giáng sinh đến Brazil lần đầu tiên. Theo lịch trình được bài báo đề cập, nữ ca sĩ dự kiến biểu diễn tại São Paulo vào ngày 17/11 tại Nubank Parque. Buổi diễn bổ sung từng được lên kế hoạch vào ngày 18/11 đã bị hủy. Tại Rio de Janeiro, chương trình dự kiến diễn ra ngày 21/11 bên trong Farmasi Arena, sau khi địa điểm tổ chức được chuyển từ khu vực ngoài trời sang không gian có mái che hoàn toàn.

Kể từ khi Billboard HOT 100 ra đời năm 1958, chỉ một số ít ca khúc có thể duy trì vị trí số 1 trong thời gian đặc biệt dài. Thành tích của Ella Langley càng gây chú ý khi Choosin’ Texas vượt qua nhiều bản hit đình đám thuộc những thể loại và giai đoạn khác nhau.

Theo danh sách được POPLine cập nhật, các ca khúc có số tuần đứng đầu nổi bật gồm:

- 25 tuần: Choosin’ Texas - Ella Langley (2026).

- 22 tuần: All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey (2019–2026).

- 19 tuần: A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey (2024).

- 19 tuần: Old Town Road - Lil Nas X kết hợp Billy Ray Cyrus (2019).

- 16 tuần: Last Night - Morgan Wallen (2023).

- 16 tuần: Despacito - Luis Fonsi và Daddy Yankee kết hợp Justin Bieber (2017).

- 16 tuần: One Sweet Day - Mariah Carey kết hợp Boyz II Men (1995-1996).

Đáng chú ý, Mariah Carey xuất hiện hai lần trong danh sách với hai ca khúc thuộc những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của nữ ca sĩ trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Dẫu vậy, với thành tích hiện tại của Ella Langley, thứ hạng lịch sử tiếp tục chứng kiến sự thay đổi đáng kể.

Theo bài viết, Choosin’ Texas lần đầu giành vị trí số 1 vào tháng 2/2026 và liên tục thiết lập thêm những cột mốc trong năm. Việc duy trì sức hút suốt nhiều tháng cho thấy ca khúc đang sở hữu sức bền đáng kể trên thị trường âm nhạc Mỹ.

Bên cạnh thành tích nổi bật của Ella Langley, bảng xếp hạng Billboard HOT 100 tuần này cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý ở nhóm đầu.

Tate McRae giành vị trí thứ hai với ca khúc Housewife, trong khi Expectations của Olivia Rodrigo và Chappell Roan tạo nên cú nhảy vọt từ vị trí thứ 63 lên thứ ba sau khi phiên bản remix có sự góp mặt của Roan được phát hành.

Ở vị trí thứ tư là Lies của Zach Bryan kết hợp Lana Del Rey. Ca khúc ra mắt trong Top 5, cho thấy sức cạnh tranh đáng kể của các sản phẩm mới trên bảng xếp hạng.

Billboard HOT 100 được xây dựng dựa trên nhiều chỉ số tiêu thụ âm nhạc tại Mỹ, bao gồm lượt nghe trực tuyến, lượng phát sóng trên radio và doanh số bán đĩa đơn vật lý lẫn kỹ thuật số tại các nhà bán lẻ được công nhận. Những dữ liệu này được tổng hợp để xác định thứ hạng hằng tuần, phản ánh mức độ phổ biến của các ca khúc trên thị trường.

Với 25 tuần liên tiếp đứng đầu, Ella Langley đang tạo nên một dấu mốc nổi bật trong lịch sử Billboard HOT 100. Trong khi những bản hit như All I Want for Christmas Is You vẫn có sức sống đặc biệt mỗi mùa lễ hội, thành tích của Choosin’ Texas cho thấy cuộc đua về độ bền trên bảng xếp hạng vẫn có thể xuất hiện những bất ngờ lớn.