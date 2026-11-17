Theo Page Six, mới đây, Elizabeth Hurley cùng Billy Ray Cyrus tham dự sự kiện từ thiện Baby2Baby Gala diễn ra tại West Hollywood, California, Mỹ.

Xuất hiện trên thảm đỏ, ngôi sao phim Austin Powers: International Man of Mystery lựa chọn chiếc váy xuyên thấu màu đỏ nổi bật của nhà thiết kế Monique Lhuillier. Thiết kế có phần cổ cao, được trang trí bằng những họa tiết hoa thêu tinh xảo trên nền vải mỏng, giúp nữ diễn viên khoe vóc dáng ở tuổi 61.

Elizabeth Hurley lựa chọn chiếc váy xuyên thấu màu đỏ nổi bật của nhà thiết kế Monique Lhuillier.

Để hoàn thiện tổng thể trang phục, Elizabeth Hurley kết hợp bộ bodysuit màu đỏ rực của Fleur du Mal bên trong, cùng chiếc ví cầm tay lấp lánh đến từ Tyler Ellis. Nữ diễn viên để tóc dài uốn sóng nhẹ, rẽ ngôi giữa, kết hợp phong cách trang điểm mắt khói và son môi màu nude bóng.

Trong khi đó, Billy Ray Cyrus xuất hiện lịch lãm với áo khoác nhung đen cùng quần đồng màu. Nam ca sĩ tạo điểm nhấn bằng hai sợi dây chuyền hình thánh giá và kính râm.

Billy Ray Cyrus xuất hiện lịch lãm với áo khoác nhung đen cùng quần đồng màu.

Đáng chú ý, Damian - con trai 24 tuổi của Elizabeth Hurley cũng có mặt tại sự kiện và đồng hành cùng cặp đôi. Màn xuất hiện của Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus nhận được sự quan tâm bởi cả hai vừa xác nhận đính hôn sau hơn một năm hẹn hò.

Tháng 10 vừa qua, Page Six đưa tin cặp đôi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Thông tin xuất hiện sau khi Elizabeth Hurley đăng tải hình ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên mạng xã hội. Theo nguồn tin của Page Six, cả hai thực sự đã đính hôn, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm.

Damian - con trai 24 tuổi của Elizabeth Hurley cũng có mặt tại sự kiện và đồng hành cùng cặp đôi.

Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus lần đầu gặp nhau trên phim trường Christmas in Paradise vào năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Tish Cyrus.

Sau khi chia tay Tish Cyrus vào tháng 4/2022, Billy Ray Cyrus kết hôn với ca sĩ Firerose vào tháng 10/2023. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng một năm trước khi cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn.

Về sau, Billy Ray Cyrus và Elizabeth Hurley nối lại liên lạc, chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025 thông qua bức ảnh hôn nhau trên mạng xã hội. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện giải trí và không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ trong những cuộc phỏng vấn.

Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus lần đầu gặp nhau trên phim trường Christmas in Paradise vào năm 2022.

Mới đây, Elizabeth Hurley tiết lộ cả hai dự định sống chung trong thời gian cô thực hiện mùa thứ hai của loạt phim The 'Burbs tại Los Angeles. Trong podcast Off Air with Jane & Fi, nữ diễn viên cho biết cô hiện sinh sống chủ yếu tại Anh, trong khi Billy Ray Cyrus ở Tennessee, Mỹ.

Sau hơn một năm công khai hẹn hò, Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus đang từng bước xây dựng cuộc sống chung. Sự xuất hiện tình tứ tại Baby2Baby Gala tiếp tục cho thấy mối quan hệ gắn bó của cặp đôi trước thềm hôn lễ.