Theo Page Six, Elizabeth Hurley đã cùng vị hôn phu Billy Ray Cyrus đến tham dự hôn lễ của Miley Cyrus và Maxx Morando, diễn ra ngày 21/11 tại Palm Springs, California (Mỹ).

Là mẹ kế tương lai của Miley Cyrus, Elizabeth Hurley nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ. Tuân thủ quy định trang phục màu đen dành cho khách mời, nữ diễn viên vẫn biết cách tạo điểm nhấn bằng một thiết kế dạ hội đầy quyến rũ.

Elizabeth Hurley nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong ngày trọng đại của nữ ca sĩ.

Cụ thể, Elizabeth Hurley lựa chọn chiếc váy trễ vai đính sequin của nhà thiết kế Gaurav Gupta, có giá 7.400 USD (khoảng 195 triệu đồng). Thiết kế nổi bật với phần xẻ tà cao đến đùi, kết hợp chi tiết corset xuyên thấu ở vùng eo cùng những đường đính kết lấp lánh.

Nữ diễn viên phối trang phục với áo khoác lửng đính lông vũ và giày cao gót đế độn màu đen. Khi bước vào khu vực tổ chức hôn lễ, Elizabeth Hurley cởi bỏ áo khoác, để lộ thiết kế trễ vai khoe bờ vai cùng vóc dáng cân đối.

Ở tuổi 61, Elizabeth Hurley vẫn duy trì phong cách thời trang gợi cảm vốn đã trở thành dấu ấn cá nhân trong nhiều năm. Sự kết hợp giữa chất liệu xuyên thấu, đường cắt táo bạo và sắc đen sang trọng giúp nữ diễn viên trở nên nổi bật mà vẫn phù hợp với quy định trang phục của buổi lễ.

Ở tuổi 61, Elizabeth Hurley vẫn duy trì phong cách thời trang gợi cảm vốn đã trở thành dấu ấn cá nhân trong nhiều năm.

Ngoài vị hôn phu Billy Ray Cyrus, Elizabeth Hurley còn đưa con trai 24 tuổi Damian Hurley đến chung vui. Nam người mẫu cũng lựa chọn phong cách thời trang cá tính với áo xuyên thấu không cài cúc, kết hợp blazer đính họa tiết.

Theo những hình ảnh do Page Six công bố, đám cưới của Miley Cyrus và Maxx Morando được tổ chức bên hồ bơi tại một tư dinh với khoảng 100 khách mời. Gần như toàn bộ khách tham dự đều diện trang phục đen, ngoại trừ một người vô tình mặc đồ màu vàng ánh kim.

Trong khi đó, cô dâu và chú rể cùng lựa chọn trang phục của nhà mốt Saint Laurent. Hôn lễ được chủ trì bởi Wayne Coyne, giọng ca chính của ban nhạc The Flaming Lips.

Elizabeth Hurley, con trai và Billy Ray Cyrus cũng cùng vợ chồng Miley Cyrus thực hiện những bức ảnh kỷ niệm trong khuôn viên tư dinh, với phông nền trắng đơn giản.

Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus.

Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus đã hẹn hò hơn một năm trước khi chính thức thông báo đính hôn vào tháng 10 vừa qua. Sự hiện diện của nữ diễn viên tại đám cưới Miley Cyrus đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng tương lai.