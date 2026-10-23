El Salvador triển khai binh sĩ tới Haiti giải cứu 4 quân nhân bị bắt cóc

Các xe thuộc Lực lượng trấn áp băng đảng (GSF) tuần tra gần sân bay ở Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP

Thông tin này được người phát ngôn của phái bộ an ninh đa quốc gia tại Haiti đưa ra. Đây là lực lượng được Liên hợp quốc ủy quyền với tên gọi Lực lượng trấn áp băng đảng (GSF).

Theo các quan chức El Salvador, những quân nhân bị mất tích này là các kỹ thuật viên hàng không, không tham gia chiến đấu, đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cho GSF thì bị các băng đảng phục kích vào ngày 18-10. GSF đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày để tìm kiếm họ. Theo GSF, nỗ lực này đã dẫn đến các vụ đụng độ vũ trang khiến ít nhất 7 thành viên băng đảng thiệt mạng và 4 nhân sự thuộc GSF bị thương.

Ngày 22-10, một phát ngôn viên của phái bộ an ninh này xác nhận với Đài CNN rằng các binh sĩ El Salvador đã đến Haiti để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Tờ Miami Herald đưa tin, một đội gồm 100 quân nhân đã được triển khai. Phía El Salvador hiện chưa đưa ra bình luận chi tiết về chiến dịch này.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele, tuyên bố El Salvador đã khởi động một “chiến dịch quân sự” nhằm giải cứu những quân nhân đang mất tích.

Ông Bukele - người từng thực hiện chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với các băng nhóm tội phạm tại El Salvador - đã cảnh báo các băng đảng ở Haiti rằng chúng sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm trọng hơn nếu không thả các quân nhân này trong tình trạng an toàn. “Đừng nghĩ những lời chúng tôi nói chỉ là lời đe dọa suông. Chúng tôi đã dẹp sạch các băng nhóm ở El Salvador, và cũng có thể làm điều tương tự với các người”, ông viết trên mạng xã hội X.

GSF được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập vào năm 2025 nhằm hỗ trợ Haiti chống lại các băng nhóm tội phạm đang hoành hành tại quốc gia này. Theo nghị quyết được thông qua vào thời điểm đó, lực lượng này bao gồm 5.500 quân nhân hoặc cảnh sát cùng 50 thường dân từ nhiều quốc gia khác nhau. El Salvador là một trong những quốc gia đã đồng ý đóng góp nhân lực. Theo ông Bukele, nhiệm vụ chính của họ là thực hiện các hoạt động sơ tán y tế.

Theo CNN