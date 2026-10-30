El Salvador trả tự do cho cựu Tổng thống Saca sau 10 năm ngồi tù

Ông Elias Antonio "Tony" Saca, 61 tuổi, vừa chính thức được trả tự do sau khi chấp hành trọn vẹn bản án 10 năm tù giam. Cựu Tổng thống El Salvador từng nhận tội biển thủ và rửa tiền hơn 300 triệu USD từ ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ 2004-2009 của mình.

Theo luật sư Mario Machado, thân chủ của ông đã thi hành xong toàn bộ án phạt mà không được hưởng bất kỳ đặc ân giảm án sớm nào. “Chúng tôi đã đến tòa án để làm các thủ tục chính thức về việc trả tự do. Yêu cầu này vừa được đưa ra ngày hôm qua”, luật sư Machado xác nhận.

Ông Elias Antonio “Tony” Saca, cựu Tổng thống El Salvador. Ảnh: GI

Dù tòa án chính thức tuyên án vào năm 2018, thời gian thụ án của ông Saca được tính bắt đầu từ năm 2016 – thời điểm ông bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trong đám cưới của con trai mình. Nhờ đạt được thỏa thuận nhận tội, cựu tổng thống đã tránh được mức án phạt có thể lên tới 30 năm tù giam.

Theo cáo trạng, trong thời gian nắm quyền, ông Saca đã lợi dụng chức vụ để "rút ruột" công quỹ phục vụ mục đích cá nhân, chia chác cho các đồng minh và chuyển một lượng tiền lớn tài trợ cho đảng của mình. Trong các vụ kiện dân sự độc lập, tòa án cũng đã yêu cầu ông phải hoàn trả hàng triệu USD cho nhà nước.

Trong lịch sử El Salvador, ông Saca là một trong bốn tổng thống El Salvador phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng, nhưng là trường hợp hiếm hoi thực sự phải ngồi tù. Các nhà lãnh đạo tiền nhiệm khác đều đã tìm cách trốn tránh vòng lao lý: Hai cựu tổng thống Mauricio Funes và Salvador Sanchez Ceren hiện sống lưu vong tại Nicaragua, trong khi cựu tổng thống Francisco Flores đã qua đời trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu.

Xuất thân là một doanh nhân và phát thanh viên, ông Saca đắc cử tổng thống dưới ngọn cờ của Đảng Cộng hòa Quốc gia (ARENA). Năm 2014, sau khi bị ARENA khai trừ, ông nỗ lực quay lại đường đua tổng thống cùng đảng Liên minh lớn vì Thống nhất Quốc gia (GANA) nhưng bị Tòa án Tối cao tước tư cách ứng cử vì vi hiến.