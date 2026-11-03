El Nino xác suất duy trì 96%, rét đậm miền Bắc có thể đến muộn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Nino có xác suất duy trì cường độ rất mạnh lên tới 96%. Nhiệt độ trung bình tháng 11 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Đáng chú ý, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, khiến rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện muộn, số ngày rét cũng ít hơn thông thường.

Trước đó, tháng 10/2026 ghi nhận nhiệt độ trung bình cả nước đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C. Đây là mức nhiệt tháng 10 cao nhất trong chuỗi quan trắc kể từ năm 1961./.