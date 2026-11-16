El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh - mưa lớn tập trung ở khu vực miển Trung

El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%.

*Xuất hiện các đợt mưa to ở Trung Bộ

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 12/2026-2/2027, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong tháng 12, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

Đối với tổng lượng mưa trong các tháng, tại Bắc Bộ, tháng 12 có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15mm, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ phía Nam Quảng Trị-thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm. Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-150mm so với trung bình nhiều năm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn 10-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 2, tại Bắc Bộ có khả năng phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Lưu vực sông Mê Kông, tổng lượng mưa khu vực thượng lưu trong tháng 12 phổ biến cao hơn từ 10- 20% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 1-2/2027 phổ biến ít mưa. Khu vực trung lưu từ tháng 12/2026-1/2027, phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%; riêng ở phía Bắc khu vực trong tháng 12/2026 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 2 phổ biến ít mưa. Khu vực hạ lưu tháng 12/2026 phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tháng 1/2027 thấp hơn từ 30-60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 2 phổ biến ít mưa.

Xu thế nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 12/2026-2/2027 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 2/2027, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

"Từ tháng 12/2026 đến tháng 02/2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó ít có khả năng đổ bộ vào đất liền (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn; đổ bộ vào đất liền là 0,2 cơn).

Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

*Từ tháng 3-5/2027, nắng nóng có xu hướng gia tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ tháng 3-5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C. Từ tháng 3, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Tại Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ cókhả năng xuất hiện từ tháng 3. Sang tháng 4-5, nắng nóng có xu hướng gia tăng, mở rộng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cũng trong thời kỳ này, hiện tượng El Nino có khả năng tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 80%, tuy nhiên cường độ có xu hướng suy yếu rõ rệt. Trong đó, El Nino yếu đến trung bình chiếm ưu thế với xác suất khoảng 78%, El Nino mạnh chỉ chiếm khoảng 2%; xác suất chuyển sang trạng thái ENSO trung tính khoảng 20%.

Đề cập đến tổng lượng mưa trong thời kỳ dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, tháng 3 tại Bắc Bộ, Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 4, tại Bắc Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm.

Tháng 5, phổ biến thấp hơn từ 10-35% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng vùng núi phía Đông Bắc tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, tháng 3 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-50mm, có nơi cao hơn. Tháng 4 phổ biến từ 40,-100mm, có nơi cao hơn. Tháng 5, phổ biến 140-190mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Trung Bộ, tháng 3, phổ biến từ 30-60mm. Tháng 4, phổ biến 40-70mm. Tháng 5, phổ biến 70-150mm

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ tháng 3 phổ biến ít mưa (từ 10-20mm/tháng). Tháng 4 phổ biến từ 40-80mm, có nơi thấp hơn. Tháng 5 phổ biến từ 110-190mm, có nơi thấp hơn. Mùa mưa tại khu vực có khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lưu vực sông Mê Kông tring tháng 3 có tổng lượng mưa tại thượng lưu và trung lưu phổ biến thiếu hụt 15-30% so với trung bình nhiều năm, khu vực hạ lưu thiếu hụt 20-50% so với trung bình nhiều năm. Tháng 4, trên toàn lưu vực phổ biến thiếu hụt 20-50% so với trung bình nhiều năm. Tháng 5, trên toàn lưu vực phổ biến thiếu hụt 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: Từ tháng 3–5, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,8 cơn; đổ bộ vào đất liền là 0 cơn).

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ cuối mùa đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm. Ngoài ra, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ tháng 5, mưa dông gia tăng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và đồng thời tiếp tục xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong các đợt dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, hoạt động của gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Bên cạnh đó, các hiện tượng mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét đậm, rét hại có thể gây tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi. Từ khoảng tháng 5, gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động và gây gió mạnh trên các vùng biển phía Nam.

Cùng với đó, trong thời kỳ từ tháng 3-5, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện tình trạng thiếu hụt lượng mưa, kết hợp với nền nhiệt độ cao và khả năng mùa mưa đến muộn, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.