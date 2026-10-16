El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến tháng 1/2027

Cụ thể, thời điểm hiện tại El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Và theo dự báo trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó El Nino sẽ có khả năng sẽ tiếp tục duy trì cho đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Với cường độ rất mạnh El Nino đã bắt đầu có những tác động rõ rệt đến thời tiết của nước ta. Và cụ thể là trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 vừa qua thì nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến là cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 1-2 độ C. Đặc biệt là trong giai đoạn nửa đầu tháng 10 đã ghi nhận được 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Theo dự báo, trong giai đoạn tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao Nguyên Trung Bộ cũng như là các tỉnh Nam Bộ sẽ cao hơn từ 1-2 độ C.

Với nền nhiệt cao hơn so với trung bình thì khả năng cao, không khí lạnh trong mùa đông năm nay sẽ có xu hướng là hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Và số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên là vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.

Đối với bão cũng như áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay cho đến hết tháng 10/2026, chưa có dấu hiệu của bão cũng như áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong giai đoạn tháng 11/2026 cho đến tháng 1/2027 thì dự kiến trên Biển Đông chỉ còn khoảng từ 1 đến 2 cơn và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam.

Một tác động đáng lưu ý khác mà El Nino có thể gây ra đó là tình trạng mưa cũng như nguồn nước. Theo dự báo thì trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa ở khu vực Trung Bộ sẽ có khả năng sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Và mùa mưa ở các tỉnh Cao Nguyên Trung Bộ cũng như là khu vực Nam Bộ có khả năng là sẽ kết thúc sớm. Vì vậy mà dòng chảy trên các sông ở miền Trung cũng như miền Nam sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khiến cho tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sẽ có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm cũng như là cùng kỳ của năm 2026.