El Niñotiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%

Theo Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 11/2026 và nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.Từ tháng 02-4/2027, El Niño tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Niño sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Tác động của El Niño đến thời tiết Việt Nam

Theo chuyên gia dự báo, một trong số những tác động nguy hiểm do những hoạt động của El Niño là các hiện tượng thời tiết mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối và băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Trong khi đó, việc El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm 2027, có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước tại nhiều khu vực.

Theo dự báo khí tượng, tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–2°C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5–1,5°C; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 1–2°C. Giai đoạn tháng 2–4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–2°C, có nơi cao hơn 2°C. Như vậy, trạng thái khí hậu có nền nhiệt cao khiến nguy cơ nắng nóng có thể xuất hiện sớm trong đầu năm 2027.

Riêng mùa Đông năm 2026, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Chuyên gia lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Ngày 24/9, Chính phủ cũng đã có văn bản số 9694/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Niño. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các Bộ, ngành phối hợp dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, theo dõi chặt chẽ tác động của El Nino và chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với El Niño.