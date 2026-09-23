El Nino tăng mạnh, Đồng Nai chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước

Hồ thủy điện Trị An trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Lộc

Chị thị nêu, theo nhận định của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11-2026, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%, trong đó khoảng 93% đạt cường độ rất mạnh. Giai đoạn tháng 10 đến tháng 12-2026, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh lên đến 95%; từ tháng 12-2026 đến tháng 2-2027, trạng thái này tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%.

Tại Đồng Nai, tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô 2026-2027 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm; mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, khoảng giữa tháng 11-2026. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô cũng được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Khi bước vào mùa khô, mực nước trên các sông, suối có thể giảm nhanh, làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp, không để thiếu nước phục vụ sinh hoạt, thủy điện và sản xuất. UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, gửi về UBND thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-10-2026.

Các địa phương phải rà soát nguồn nước, tăng cường tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm; phối hợp với đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch dùng nước; điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo khả năng nguồn nước, ưu tiên giống ngắn ngày, ít nước và chịu hạn. Đồng thời, chuẩn bị phương án vận hành trạm bơm dã chiến, kéo dài đường ống, vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư, trường học, bệnh viện và khu vực khó khăn về nguồn nước.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải kiểm kê, cân đối nguồn nước, chỉ tổ chức sản xuất khi bảo đảm đủ nước cho cả vụ; chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị máy móc, nhiên liệu để vận hành trạm bơm dã chiến khi cần thiết. Các hồ thủy điện cũng phải xây dựng phương án điều tiết, tích trữ nước hợp lý, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các ngành y tế, xây dựng, công thương, quân sự, công an và các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án ứng phó theo chức năng. Trong đó, ưu tiên bảo đảm nước sạch, sức khỏe người dân, an toàn hồ đập và khả năng cấp nước cho các khu vực có nguy cơ thiếu nước.

Đài Khí tượng thủy văn thành phố theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo mưa, dòng chảy và nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo sản xuất và ứng phó.

Yêu cầu xuyên suốt là chủ động từ sớm, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, hạn chế thấp nhất tác động của El Nino đến đời sống và sản xuất trong mùa khô 2026-2027.