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Thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa khô trong bối cảnh hiện tượng El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, nền nhiệt tại Nam Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Nguy cơ cháy tại khu dân cư, bãi giữ xe, kho hàng và cơ sở sản xuất vì vậy cần được đặc biệt chú ý.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ cháy trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường cảnh báo, kiểm tra và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa.

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nguy cơ hiện hữu

Trong ba ngày 23-25/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhiều loại hình cơ sở. Đêm 25/11, hơn 22 giờ, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa thiết bị công nghiệp cơ khí ở khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp. Chất cháy chủ yếu là máy móc phục vụ ngành cơ khí băng tải và dầu nhớt bôi trơn. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 33 đã điều động 24 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn và 1 xe chỉ huy đến hiện trường.

Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế, ngăn cháy lan và dập tắt hoàn toàn lúc 22 giờ 45 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng 75/450m2 diện tích nhà kho cùng một số máy móc, thiết bị bị hư hại.

Cũng trong ngày 25/11, gần 11 giờ, đám cháy bùng phát tại một bãi giữ xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao hàng chục mét. Lực lượng chữa cháy khu vực 12 đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

Trước đó, sáng 23/11, một căn nhà trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định xảy ra cháy tại khu vực sân thượng. Những người bên trong kịp thời thoát ra ngoài theo cầu thang trước khi lực lượng chức năng đến dập lửa. Vụ việc không gây thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, mùa nắng nóng được dự báo diễn ra gay gắt và kéo dài. Do đó, đơn vị sẽ tăng cường cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, lực lượng công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực, hướng dẫn người dân tự rà soát các nguy cơ cháy, nổ tại nhà, từ việc sử dụng nguồn nhiệt, bố trí thiết bị điện đến bảo đảm các điều kiện an toàn. Việc kiểm tra thường xuyên giúp phát hiện và khắc phục nguy cơ ngay từ ban đầu.

(Ảnh minh họa. Thanh Liêm/TTXVN)

Tăng cường phòng cháy từ khu dân cư đến nhà xưởng

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tăng cường tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, giúp người dân trực tiếp thực hành, hình thành kỹ năng và phản xạ xử lý khi xảy ra sự cố.

Một giải pháp khác đang được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nghiên cứu, tham mưu thành phố là tăng cường điều kiện chữa cháy tại chỗ, trong đó có thể tận dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước đô thị để bố trí máy bơm chữa cháy, củng cố lực lượng phản ứng nhanh tại khu dân cư. Đây là những giải pháp cần tập trung triển khai trong mùa khô.

Đối với khu vực công nghiệp, đặc biệt là địa bàn Bình Dương (cũ), nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, chú trọng các cơ sở có diện tích lớn, nguy cơ cháy, nổ cao. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm kể cả đình chỉ hoạt động. Nếu xảy ra cháy và có đủ căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trung tá Lê Tấn Châu nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiên quyết kiểm tra, xử lý, không để các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy tồn tại kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Nhiệt độ trung bình tháng 12/2026 và tháng 1/2027 tại Nam Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước trong những tháng đầu năm 2027.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, nguồn lửa; không để vật liệu dễ cháy gần khu vực đun nấu, thiết bị điện; chủ động trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, bảo đảm lối thoát nạn và hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy. Các cơ sở sản xuất, kho hàng, bãi giữ xe cần rà soát hệ thống phòng cháy, chữa cháy, không chủ quan trước nguy cơ cháy lan, cháy lớn trong mùa khô./.