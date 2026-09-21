El Nino sẽ khiến mưa ít và mùa mưa có thể kết thúc sớm

El Nino năm 2026-2027 có thể gây hạn hán tại Nam bộ. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ năm 1950 đến nay có 6 lần El Nino đạt cường độ rất mạnh. Gần đây nhất là giai đoạn 2015-2016, nhiều tỉnh, thành ở Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ xảy ra khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng.

Dự báo từ nay đến hết năm 2026, El Nino tiếp tục duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại. Trong những tháng đầu năm 2027, hiện tượng này nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, nhưng xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

El Nino lần này sẽ tác động đến thời tiết Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, từ nay đến cuối năm 2026 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến mới của El Nino. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Trong mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý nguy cơ thiếu hụt mưa từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ. Lượng mưa tại các khu vực này có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 20%-40%. Mùa mưa cũng có khả năng kết thúc sớm.

Trong những tháng đầu năm 2027, tình trạng ít mưa và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm tại các tỉnh phía Nam, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.