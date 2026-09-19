El Nino sẽ đạt cực đại cuối năm 2026, nguy cơ nắng nóng xuất hiện sớm

Kênh rạch tại khu vực Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) bị khô cạn khi hạn hán gay gắt. Ảnh minh họa: TẤN THÁI

Nhiệt độ mặt biển tăng 2 độ C

Trưa 19-9, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, El Nino 2026-2027 đang tiếp tục mạnh lên. Đến tuần thứ hai tháng 9, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 (nằm ở xích đạo thuộc trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương) đã tăng lên khoảng 2 độ C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tăng từ 1,5 đến dưới 2 độ C, El Nino được đánh giá ở cường độ mạnh. Khi đạt mức tăng khoảng 2 độ C, hiện tượng này đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.

Các mô hình dự báo hiện đều cho thấy từ tháng 10 đến tháng 12-2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại. Từ tháng 1 đến tháng 3-2027, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh; chưa loại trừ khả năng hiện tượng này tiếp tục duy trì đến nửa đầu mùa hè 2027.

Cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn

Cục Khí tượng - thủy văn cảnh báo, El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, nhất là trong mùa khô. Sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.

Từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. “Tuy nhiên, ít bão không đồng nghĩa với không có bão mạnh. Ít mưa trên diện rộng cũng không đồng nghĩa với không xuất hiện mưa cực đoan”, theo Cục Khí tượng - thủy văn.

Trong những năm El Nino mạnh, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa rất lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí quyển ngắn hạn.

Theo Cục Khí tượng - thủy văn, sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn năm 2026, không loại trừ khả năng xuất hiện các giá trị nhiệt độ vượt kỷ lục lịch sử.

Mặc dù vẫn xảy ra các trận mưa, bão cực đoan song trên bình diện chung, lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có xu thế thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20-40%. Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.