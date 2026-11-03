El Nino sắp đạt cực đại, miền Bắc sẽ trải qua mùa đông ít rét?

Sáng 3/11, tại trụ sở Công an Thành phố, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát của Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 đối với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn giám sát số 1 dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.