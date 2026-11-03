El Nino sắp đạt cực đại, miền Bắc sẽ trải qua mùa đông ít rét?
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%, tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%. Dưới tác động của trạng thái khí hậu này, nhiệt độ trung bình tháng 11 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/el-nino-sap-dat-cuc-dai-mien-bac-se-trai-qua-mua-dong-it-ret/7531.html