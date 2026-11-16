El Nino rất mạnh, nhiều khu vực đối mặt nguy cơ khô hạn

Theo nhận định khí hậu thời hạn mùa từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, El Nino tiếp tục tác động rõ nét đến thời tiết nước ta trong những tháng tới. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, cho biết trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, trạng thái El Nino có xác suất duy trì cường độ rất mạnh lên tới 79%; xác suất đạt cường độ trung bình đến mạnh là 21%.

Mùa đông có xu hướng ấm hơn, rét đậm xuất hiện ít hơn

Một trong những biểu hiện đáng chú ý là nền nhiệt tại nhiều khu vực có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn từ 1-2 độ C, một số nơi có thể cao hơn 2 độ C.

Tại Bắc Bộ, những ngày giao mùa thu - đông vừa qua ghi nhận nền nhiệt cao hơn thông thường 2-3 độ C. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy mùa đông năm nay có xu hướng ấm hơn trung bình nhiều năm dưới tác động của El Nino rất mạnh.

Không khí lạnh vẫn có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 9 đến nửa đầu tháng 11/2026, miền Bắc ghi nhận 3 đợt không khí lạnh, vào các ngày 10/9, 4/10 và 8/11. Đợt không khí lạnh ngày 8/11 gây rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại một số nơi xuống dưới 10 độ C, như Sa Pa (Lào Cai) 6,2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,9 độ C.

Tuy nhiên, trong những tháng tới, không khí lạnh vẫn có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét phổ biến thấp hơn. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có thể xuất hiện những đợt rét mạnh nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Diễn biến này cho thấy thời tiết mùa đông không hoàn toàn ổn định theo xu hướng ấm lên. Những đợt rét mạnh vẫn có khả năng xảy ra, song thời gian và tần suất có thể khác với quy luật trung bình nhiều năm. Người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với những thay đổi nhiệt độ trong từng thời kỳ.

Nhiều khu vực thiếu mưa, nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn

Không chỉ nền nhiệt cao, lượng mưa trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 5/2027 cũng có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15mm; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến xấp xỉ mức trung bình. Ngược lại, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, lượng mưa có thể thấp hơn 20-40mm; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thiếu hụt 50-150mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm.

Sang tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Đến tháng 2/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm, Trung Bộ thấp hơn 10-20mm, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục ít mưa.

Từ tháng 3/2027, El Nino được dự báo suy yếu từ cường độ rất mạnh xuống mức yếu đến trung bình. Tuy nhiên, tác động đến thời tiết chưa chấm dứt hoàn toàn. Nền nhiệt trên cả nước vẫn có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, tình trạng thiếu hụt lượng mưa tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực. Trong tháng 3, Bắc Bộ và Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn từ 10-20mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Sang tháng 4, Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt 10-20mm, Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 20-40mm.

Đáng chú ý, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn thông thường. Miền Đông Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 2/2027. Từ tháng 3, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đồng thời có thể xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tháng 4-5/2027, nắng nóng có xu hướng mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong khi đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm (1,4 cơn), ít có khả năng đổ bộ vào đất liền. Giai đoạn tháng 3-5/2027 cũng ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới; trung bình nhiều năm là 0,8 cơn. Tuy nhiên, trong tháng 12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm. Giông, lốc, sét và mưa đá vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, tình trạng thiếu hụt lượng mưa, nền nhiệt cao và mùa mưa đến muộn có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đồng thời làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn tại Nam Bộ.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn từ 1-3 ngày; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sử dụng tiết kiệm nguồn nước và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai phù hợp. Các cơ quan chức năng cần chú trọng vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, hạn chế những tác động bất lợi do thời tiết cực đoan và tình trạng thiếu nước gây ra.