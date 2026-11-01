El Nino rất mạnh: Mùa đông ấm hơn, mùa hè nắng nóng gay gắt

Mới đây, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Nino, dự báo tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng; đồng thời có thể xuất hiện mưa lớn, lũ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bất thường.

Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cũng đã cho biết chi tiết về diễn biến hiện nay của El Nino và những tác động dự báo đối với thời tiết, khí hậu Việt Nam trong thời gian tới.

El Nino đạt đỉnh vào cuối năm 2026, có thể kéo dài đến giữa năm 2027

Theo ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc mới nhất vào trung tuần tháng 10/2026 cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương xích đạo đã tăng cao hơn 2,4 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Đây là ngưỡng xác định El Nino ở cường độ rất mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn.

Dự báo, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Với xu thế hiện nay, El Nino nhiều khả năng đạt cường độ mạnh nhất, ở mức rất mạnh trong giai đoạn từ nay đến tháng 12/2026.

Bước sang năm 2027, hiện tượng này có khả năng bắt đầu suy yếu nhưng vẫn duy trì cường độ từ mạnh đến trung bình. Nhiều khả năng El Nino tiếp tục tồn tại cho đến khoảng giữa năm 2027.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, với diễn biến dự báo như trên, El Nino sẽ có tác động đáng kể đến các điều kiện thời tiết, khí hậu tại Việt Nam. Một trong những nguy cơ đáng chú ý nhất là tình trạng thiếu hụt lượng mưa trên diện rộng.

Theo nhận định, trong những tháng tới, tổng lượng mưa trên cả nước có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ. Cùng với đó, nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông và hồ chứa cũng được dự báo suy giảm, phổ biến thiếu hụt khoảng 20-40% so với mức trung bình nhiều năm. Một số lưu vực và hồ chứa có thể ghi nhận mức thiếu hụt lớn hơn.

Với tình trạng thiếu hụt lượng mưa như vậy, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới sẽ gia tăng, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2026-2027.

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao gồm Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không chỉ các khu vực phía Nam, một số khu vực miền Bắc cũng có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tại các hồ chứa, sông, suối, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện.

Nguy cơ cháy rừng tăng cao, mùa nắng nóng năm 2027 đến sớm

Bên cạnh nguy cơ thiếu nước, ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, tình trạng thiếu hụt mưa trong những tháng đầu mùa khô năm 2027 có thể khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng, người dân và các địa phương cần hết sức đề phòng.

Đáng chú ý, mùa nắng nóng năm 2027 được dự báo có khả năng đến sớm và diễn biến gay gắt hơn so với thông thường.

Mùa nắng nóng năm 2027 được dự báo có khả năng đến sớm và diễn biến gay gắt hơn so với thông thường. Ảnh: KTTV

Một yếu tố khác cần lưu ý là thời điểm bắt đầu mùa mưa. Thông thường, mùa mưa tại Tây Nguyên và khu vực cao nguyên Trung Bộ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 5. Tuy nhiên, trong những năm chịu tác động của El Nino, mùa mưa thường có xu hướng đến muộn.

Việc mùa mưa bắt đầu chậm có thể khiến tình trạng hạn hán, thiếu hụt nguồn nước kéo dài, làm gia tăng áp lực đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Đối với thời tiết mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng cao nền nhiệt sẽ ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Số đợt không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng đến nước ta cũng như các đợt gây rét đậm, rét hại được dự báo có xu hướng ít hơn.

Trước những tác động tiềm ẩn của El Nino, cơ quan khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến hiện tượng này để đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời, phục vụ công tác chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và các hình thái thời tiết cực đoan trong thời gian tới.