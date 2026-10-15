El Nino rất mạnh cuối năm: Những quy luật khí hậu bị phá vỡ

Biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: canva.

Dự báo tình hình mưa, nhiệt độ dưới tác động của El Nino trong các tháng cuối năm 2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ tháng 11/2026-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Về nhiệt độ, dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tháng 12/2026 và tháng 01/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5°C; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Từ tháng 02-4/2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C, có nơi cao hơn 2,0°C.

Về lượng mưa, tháng 11/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị đến Tp. Huế thấp hơn từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm.

Tháng 01/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 02-3/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 10-20mm. Tháng 4/2027, Bắc Bộ thấp hơn từ 10-20mm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn từ 20-40mm.

Những quy luật khí hậu bị phá vỡ bởi tác động của El Nino, cần chú ý những gì?

Mặc dù không khí lạnh năm nay được dự báo có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại xuất hiện muộn hơn, nhưng có thể xuất hiện bất thường so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, chuyên gia cảnh báo vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng ngắn ngày.

Chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.