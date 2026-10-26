El Niño mạnh kỷ lục, miền Bắc nóng nực dù đã cuối thu

El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm

Ngày 21/10, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Niño có khả năng tiếp tục mạnh lên và đạt đỉnh vào khoảng tháng 12/2026. Theo dự báo mùa của WMO, độ lệch nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 trên Thái Bình Dương có thể đạt khoảng 3,7°C trong giai đoạn tháng 10–12/2026, vượt mức khoảng 2,6°C ghi nhận trong đợt El Niño mạnh trước đó vào giai đoạn 2015–2016. Đây là mức dự báo, không phải nhiệt độ tuyệt đối của nước biển.

El Niño là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới ấm lên bất thường, có thể làm thay đổi hoàn lưu khí quyển, phân bố mưa và nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới. Tác động cụ thể khác nhau tùy khu vực, thời điểm và sự kết hợp với các hình thái khí hậu khác.

WMO cảnh báo một số khu vực có thể đối mặt nguy cơ hạn hán, nắng nóng và cháy rừng gia tăng, trong khi những nơi khác có thể xuất hiện mưa lớn, lũ lụt. Tổ chức này khuyến nghị các quốc gia chủ động chuẩn bị phương án ứng phó, bảo vệ người dân, sản xuất và hệ sinh thái.

Miền Bắc đối mặt nguy cơ mùa đông ấm hơn

Tại Việt Nam, các dự báo khí hậu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy El Niño có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10–12/2026 và tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2027.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10–11/2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1–2°C. Trong giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1–1,5°C.

Những dự báo này cho thấy miền Bắc có nguy cơ trải qua một mùa đông ấm hơn thông thường. Người dân có thể cảm nhận rõ những ngày nhiệt độ tăng cao vào ban ngày, thời tiết ít rét hơn trong một số khoảng thời gian hoặc các đợt lạnh không kéo dài như kỳ vọng.

Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình cao hơn không đồng nghĩa với việc miền Bắc sẽ không có mùa đông. Các đợt không khí lạnh vẫn có thể tràn xuống, gây giảm nhiệt, rét về đêm và sáng sớm, thậm chí xuất hiện những khoảng thời gian rét đậm, rét hại ở vùng núi nếu điều kiện khí tượng thuận lợi. Mức độ và thời gian của từng đợt lạnh cần được theo dõi qua các bản tin dự báo ngắn hạn.

Thực tế trong tháng 10/2026, miền Bắc vẫn ghi nhận những thời điểm nắng nóng kéo dài hơn thường lệ, trong khi một số đợt không khí lạnh hoạt động yếu, chưa tạo ra sự giảm nhiệt rõ rệt. Diễn biến này phù hợp với xu thế nhiệt độ cao hơn trung bình được dự báo, nhưng chưa đủ để kết luận toàn bộ mùa đông sẽ ít rét.

Mưa rét và thời tiết cực đoan vẫn cần được theo dõi

Bên cạnh nhiệt độ, lượng mưa ở miền Bắc cũng có thể biến động theo từng thời kỳ. Dự báo khí hậu tháng 10/2026 cho thấy lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5–20%. Sang tháng 11, lượng mưa ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10–30%.

Như vậy, nguy cơ mùa đông ấm hơn không đồng nghĩa với thời tiết khô ráo trong suốt mùa. Các đợt mưa, dông và những thay đổi nhanh khi không khí lạnh kết hợp với độ ẩm vẫn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông và sản xuất. Người dân vùng núi cần tiếp tục theo dõi cảnh báo rét, sương muối hoặc các hiện tượng nguy hiểm nếu được cơ quan khí tượng phát tin.

Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý không nên quy mọi hiện tượng thời tiết bất thường cho riêng El Niño. Diễn biến thời tiết thực tế còn chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, các hệ thống áp cao, áp thấp và những dao động khí hậu khác. Vì vậy, dự báo theo mùa chỉ phản ánh xu thế chung, không thể xác định chính xác từng đợt rét từ nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước.

Trong bối cảnh El Niño được dự báo mạnh lên, việc cập nhật thường xuyên các bản tin của cơ quan khí tượng sẽ giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Với miền Bắc, điều cần theo dõi không phải là mùa đông có hoàn toàn biến mất hay không, mà là mức độ rét, thời gian xuất hiện các đợt lạnh và những biến động thời tiết có thể xảy ra trong các tháng cuối năm.