Tối 18/11, cơ quan khí tượng cho biết, từ tháng 8 đến tháng 11/2026, nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít, lượng mưa thiếu hụt tại nhiều khu vực. Dòng chảy trên các lưu vực sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%, một số lưu vực thiếu hụt tới 60%.

Trong khi đó, dung tích các hồ thủy điện ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đạt khoảng 87-99% so với dung tích thiết kế...

El Nino gây nguy cơ thiếu nước diện rộng trong mùa khô 2026-2027. Ảnh minh hoạ

Theo dự báo viên Như Quỳnh, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ cuối tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước, có xu hướng suy yếu trong giai đoạn tháng 3-5/2027. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi lượng mưa có thể thiếu hụt từ 20-40%.

Đáng chú ý, dòng chảy trên các lưu vực sông được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%, một số sông thiếu hụt tới 70%. Dòng chảy đến các hồ chứa ở Bắc Bộ có thể thiếu hụt từ 20-40%. Tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, mức thiếu hụt dự báo từ 30-50%, một số hồ chứa có thể thiếu hụt tới 70%.

Cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng ít mưa kết hợp với nền nhiệt cao sẽ làm gia tăng nguy cơ khô hạn, thiếu nước phục vụ sản xuất. Một số nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra thiếu nước cục bộ.

Đặc biệt, các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là những nơi cần được theo dõi sát về nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô tới.

Trước tình hình trên, Trung tâm Khí tượng khuyến cáo các khu vực sản xuất cần sử dụng nước tiết kiệm, chủ động triển khai các biện pháp tích trữ và tiết kiệm nước phù hợp. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và hướng dẫn của chính quyền địa phương, từ đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo khả năng cấp nước thực tế.

Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần rà soát mùa vụ, tính toán nhu cầu tưới tiêu hợp lý, ưu tiên cấp nước trong những giai đoạn cây trồng cần nước. Đồng thời, không mở rộng diện tích sản xuất vượt quá khả năng bảo đảm nguồn nước.

Các địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện cần theo dõi diễn biến mưa, dòng chảy và dung tích hồ chứa để kịp thời cập nhật phương án cấp nước, điều tiết nguồn nước và vận hành hệ thống liên hồ chứa. Trong đó, cần ưu tiên bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt, đồng thời cân đối nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, phát điện và duy trì dòng chảy tối thiểu.

Đối với ngành năng lượng, cơ quan khí tượng khuyến cáo cần chủ động xây dựng phương án cung ứng điện, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng năm 2027, trên cơ sở thường xuyên cập nhật khả năng nguồn nước và tình hình vận hành các hồ chứa thủy điện.