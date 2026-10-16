El Nino duy trì rất mạnh, miền Bắc năm nay không có mùa đông?

Những điểm khác biệt dị thường của mùa đông năm nay

Đã giữa tháng 10 nhưng thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng kéo dài như cuối hè. Các chuyên gia nhận định điều này là rất dị thường. Tác động của El Nino đã thể hiện rõ khi trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ C. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn TBNN từ 1-2 độ. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức chênh lệch dự báo từ 1-2 độ.

Giữa tháng 10 nhưng miền Bắc vẫn nắng nóng như cuối hè. Ảnh: Tuấn Anh

Nền nhiệt cao khiến không khí lạnh trong mùa đông năm nay có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng ít hơn so với mọi năm. Ngoài ra, mưa nhỏ, mưa phùn trong mùa xuân 2027 cũng ít hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, năm 2026 không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo về tình hình mưa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết từ tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Tháng 11, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - thành phố Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40 mm; Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100 mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30mm, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đối với xu thế nhiệt độ trung bình, tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

"Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ-trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 1,1 cơn. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Nắng nóng sẽ xuất hiện ngay từ đầu năm 2027

Dự báo về xu thế khí hậu từ tháng 2-4/2027, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ. Tuy nhiên, El Nino có khả năng còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C, có nơi cao hơn 2 độ C.

Tại miền Đông Nam Bộ, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 2, sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Sang tháng 3-4, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ. Tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng cục bộ có khả năng xuất hiện từ tháng 3.

Liên quan đến xu thế lượng mưa trong thời kỳ này, ông Nguyễn Đức Hòa dự báo, tháng 2-3/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm, trong đó Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Tháng 4, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm; Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40 mm.

Từ tháng 2-4/2027, ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại; số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cùng với đó, trong thời kỳ cuối mùa đông số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhất là trong tháng 3- 4/2027. Trong các đợt dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, từ tháng 2-4/2027, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng thiếu hụt mưa cùng với nền nhiệt độ cao có thể sẽ tác động lớn đến nguồn nước và ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đời sống và sản xuất.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn từ 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du và các hoạt động sản xuất và dân sinh.