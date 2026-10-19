El Niño được dự báo duy trì cường độ mạnh ở Đắk Lắk

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hiện tượng El Niño được dự báo duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, kéo dài sang năm 2027, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên diện rộng.

Hồ Ea Súp thượng ở Đắk Lắk lúc mùa khô cao điểm

Dự báo từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, lượng mưa phía Tây tỉnh giảm 10-30%, phía Đông giảm 20-40% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa kết thúc sớm, nguồn nước tại các hồ chứa, sông suối có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, khoảng 42.275 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu tại vùng sâu, vùng xa, nơi người dân phụ thuộc vào giếng đào, giếng khoan và nước mưa.

Trong sản xuất nông nghiệp, khu vực phía Tây dự báo có 68.000-100.000ha cây trồng có nguy cơ thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2026-2027. Phía Đông cũng đối mặt hạn hán trong vụ Hè Thu 2027.

Các địa phương như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo, Krông Bông, Ea Kar, Sông Hinh, Đồng Xuân và Sông Cầu thuộc nhóm có nguy cơ cao.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 8/10/2026, yêu cầu chủ động ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Ngành chức năng được yêu cầu rà soát nguồn nước, xây dựng phương án cấp nước luân phiên, bố trí điểm cấp nước tạm thời và hỗ trợ các hộ khó khăn.

Người dân Đắk Lắk chuẩn bị chống chọi với nguy cơ hạn hán đang đến gần

Đối với sản xuất, địa phương cần điều chỉnh thời vụ, chuyển đổi cây trồng chịu hạn, không gieo trồng tại khu vực thiếu nguồn nước tưới.

Đặc biệt, vùng trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, giữ ẩm đất, phân phối nước hợp lý nhằm giảm thiệt hại.

Song song đó, tỉnh tập trung nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi, tích trữ nước; lâu dài nâng cấp hệ thống cấp nước nông thôn, bảo vệ rừng đầu nguồn để ứng phó hạn hán kéo dài.

Trước nguy cơ hạn hán gay gắt mùa khô 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể, không chủ quan, bị động.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, El Niño được dự báo duy trì cường độ rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026, với xác suất 98%.

Đáng lo ngại, từ tháng 2-4/2027, dòng chảy các sông phía Tây tỉnh có thể giảm 40-70% so với trung bình nhiều năm, nhiều sông suối nhỏ nguy cơ khô cạn. Ông Hội khuyến nghị địa phương rà soát nguồn nước, chủ động tích trữ và điều chỉnh sản xuất theo dự báo.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phê bình một số sở, ngành, địa phương xây dựng phương án chống hạn còn chung chung, số liệu thiếu sát thực tế.

Ông Văn yêu cầu rà soát từng địa bàn, xác định khu vực thiếu nước, kinh phí nạo vét hồ chứa, đối tượng cần hỗ trợ bồn chứa nước; ưu tiên tuyệt đối nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra các hồ đập ở địa bàn

“Phải chuẩn bị từ bây giờ, phải lên phương án cụ thể về tích nước, hỗ trợ tưới, hỗ trợ đồng bào có nguy cơ thiếu nước. Phải lên kịch bản từng địa bàn, từng xã và cả tỉnh, chúng ta không thể bàng quan được đâu”, ông Văn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu kiểm tra, sửa chữa công trình thủy lợi, chống thất thoát nước; chuẩn bị phương án cấp nước thay thế. Đồng thời, điều chỉnh thời vụ, giảm diện tích gieo trồng nơi thiếu nước, ứng dụng tưới tiết kiệm cho cây công nghiệp, cây lâu năm…