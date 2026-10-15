El Niño đe dọa hàng trăm triệu trẻ em trên toàn cầu

Hiện tượng khí hậu này có thể gây hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập của các gia đình, đồng thời làm gián đoạn việc học tập và tiếp cận dịch vụ y tế của trẻ em.

Tại Campuchia, khoảng 1,3 triệu trẻ em có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Theo một đánh giá gần đây, hơn 3.800 trường học và khoảng 400 cơ sở y tế tại nước này có thể bị tác động bởi thiên tai, trong đó có hạn hán nghiêm trọng và lũ lụt. Số cơ sở này chiếm khoảng 30% tổng số trường học và cơ sở y tế thuộc diện đánh giá trên cả nước.

Theo dự báo của Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, mùa mưa năm 2026 sẽ kết thúc vào tuần thứ ba của tháng 10. Hiện tượng El Niño được dự báo có khả năng tiếp diễn đến tháng 2/2027.

Những cảnh báo trên cho thấy thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống trẻ em, đặc biệt trong việc bảo đảm nguồn nước, giáo dục, y tế và các nhu cầu thiết yếu.