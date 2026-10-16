El Nino đạt đỉnh: 59 trạm thời tiết phá kỷ lục nhiệt độ, báo động đỏ hạn mặn năm 2027

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh trong những tháng đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, mùa rét đến muộn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo dự báo viên Hồng Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ hiện tượng này đạt cường độ mạnh nhất, sau đó có khả năng tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh trong những tháng đầu năm 2027. ﻿Ảnh: KTTV

Với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu gây ra những tác động rõ rệt đến thời tiết nước ta. Cụ thể, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2026 vừa qua, nền nhiệt trên cả nước đã cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu tháng 10, cơ quan khí tượng đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Một trong những tác động đáng chú ý của El Nino trong thời gian tới là khả năng làm thay đổi diễn biến thời tiết mùa đông. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. ﻿Ảnh minh họa

Tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh. Vì vậy, dù xu hướng chung là mùa đông ấm hơn, người dân không nên chủ quan trước các đợt không khí lạnh mạnh có thể xảy ra.

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết tháng 10/2026 chưa có dấu hiệu xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, song ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dự báo từ nay đến hết tháng 10/2026 chưa có dấu hiệu xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh những tác động đến nhiệt độ và hoạt động của không khí lạnh, El Nino còn có thể ảnh hưởng đến lượng mưa và nguồn nước tại nhiều khu vực.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2026, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm.

Diễn biến này có thể khiến dòng chảy tại khu vực miền Trung và miền Nam thấp hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Việc này cũng khiến cho tình trạng xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm và diễn biến gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm ở Đồng bằng sông Cửu Long.