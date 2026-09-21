El Nino đang rất mạnh, cảnh báo mới nhất từ cơ quan khí tượng

El Nino có thể đạt cực đại vào cuối năm 2026

Chiều ngày 21/9, bà Nguyễn Hồng An, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau nhiều tuần duy trì ở trạng thái El Nino mạnh, từ tuần thứ hai của tháng 9/2026, El Nino chính thức đạt cường độ rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định hiện tượng này có khả năng tiếp tục duy trì đến hết năm 2026 và kéo dài sang những tháng đầu năm 2027.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ năm 1950 đến nay, El Nino đã 6 lần đạt cường độ rất mạnh. Gần đây nhất là giai đoạn 2015-2016, khi El Nino gây tình trạng khô hạn và thiếu nước gay gắt tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

El Nino khốc liệt sẽ tác động mạnh đến thời tiết nước ta. Ảnh: Tuấn Anh

"Dự báo từ nay đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt mức cực đại.

Sang những tháng đầu năm 2027, từ tháng 1 đến tháng 3, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, dù xác suất xuất hiện và cường độ có xu hướng giảm dần. Diễn biến này được dự báo sẽ tác động đáng kể đến tình hình khí hậu tại Việt Nam từ nay đến những tháng đầu năm 2027", bà Nguyễn Hồng An cho biết.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết El Nino đang ở ngưỡng mạnh và gần như chắc chắn duy trì ở mức mạnh đến rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026. Đáng lưu ý, hiện tượng này có thể kéo theo nền nhiệt cao, mưa thiếu hụt, hạn hán, xâm nhập mặn và nắng nóng xuất hiện sớm, gay gắt hơn trong năm 2027.

Hiện tại, El Nino đang ở ngưỡng có cường độ mạnh với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực NINO3.4 cao hơn trung bình nhiều năm là 1,8 độ C trong tuần đầu tháng 9/2026.

Dự báo trong giai đoạn tháng 10-12/2026, El Nino gần như chắc duy trì ở mức cường độ mạnh đến rất mạnh, trong đó xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh khoảng 98%, tăng 5% so với dự báo từ hồi tháng 8/2026.

Đáng chú ý, El Nino có cường độ rất mạnh có khả năng tiếp tục kéo dài trong thời kỳ chính của mùa Đông 2026-2027 với xác suất khoảng 40-75%. Sau đó, suy giảm dần về cường độ, nhưng nhiều khả năng vẫn còn tồn tại trong nửa đầu năm 2027.

Nắng nóng có thể xuất hiện ngay đầu năm 2027

Trong điều kiện El Nino, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%. Do vậy, từ nay đến hết năm 2026, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh cũng có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và ít hơn so với thông thường. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2,5 độ C.

Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Vào các tháng mùa Hè, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và nhiều hơn so với năm 2026; không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt lịch sử.

Theo bà Nguyễn Hồng An, về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, từ nay đến cuối năm 2026, số lượng được dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trong mùa đông 2026-2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường. Do đó, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn và ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý nguy cơ thiếu hụt mưa trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026. Tình trạng này được dự báo rõ nhất tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với mức thiếu hụt mưa phổ biến từ 20-40%.

Nam Bộ và Tây Nguyên đối mặt nguy cơ hạn hán, thiếu nước. Bước sang những tháng đầu năm 2027, tình trạng ít mưa và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm. Tại các tỉnh phía Nam, diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.

Ứng phó với El Nino, các địa phương cần rà soát và cân đối nguồn nước theo từng khu vực, từng hệ thống công trình và từng vụ sản xuất; đánh giá khả năng tích trữ của các hồ chứa, ao, đập, kênh mương; xác định những khu vực có nguy cơ thiếu nước cao và xây dựng phương án phân bổ nước.

Những nơi có nguồn nước hạn chế cần tính toán sớm khả năng chuyển đổi hoặc điều chỉnh diện tích sản xuất, tránh mở rộng sản xuất vượt quá khả năng cung cấp nước.

Đặc biệt, các địa phương cần gắn thông tin dự báo khí tượng, thủy văn với kế hoạch sản xuất nông nghiệp. Không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm của những năm trước, bởi cùng một khu vực nhưng thời điểm xảy ra thiếu nước khác nhau thì mức độ ảnh hưởng đến cây trồng cũng khác nhau. Với những vùng có nguy cơ mặn, cần kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước vào ruộng, vườn hoặc hệ thống ao nuôi; đồng thời chủ động trữ nước ngọt cho những giai đoạn nguồn nước bên ngoài không bảo đảm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới của El Nino và tác động đến thời tiết, khí hậu tại Việt Nam.