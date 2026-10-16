EL Nino cường độ mạnh: Nền nhiệt cao hơn trung bình, dự báo mùa đông ít ngày rét đậm

Dự báo số ngày rét đậm rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh. Ảnh minh họa: Lưu Tú

Theo dự báo mùa từ tháng 11/2026-4/2027 vừa được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) công bố, ở thời điểm hiện tại, El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ có cường độ mạnh nhất của El Nino. Sau đó, El Nino có khả năng sẽ tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu có những tác động rõ rệt đến thời tiết ở Việt Nam. Minh chứng trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 vừa qua, nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến là cao hơn so với mức trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C.

Đặc biệt, trong giai đoạn nửa đầu tháng 10/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Kết quả quan trắc cho thấy nhiều trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Cụ thể, trong tháng tháng 8/2026 có 17 trạm; tháng 9/2026 có 25 trạm; nửa đầu tháng 10/2026 có 59 trạm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm vẫn tiếp tục kéo dài. Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước dự báo cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Sang giai đoạn tháng 12/2026-1/2027, nhiệt độ phổ biến sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ cao hơn 1-2 độ C. Từ tháng 2-4/2027, nền nhiệt độ tiếp tục cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi chênh lệch hơn 2 độ C.

Với nền nhiệt cao hơn so với trung bình, chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo khả năng cao mùa đông năm nay, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Tình trạng rét đậm rét hại có khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.

Liên quan đến bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo từ nay đến hết tháng 10/2026 chưa có dấu hiệu của bão cũng như áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông. Trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, dự kiến trên biển Đông chỉ còn 1-2 cơn và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo người dân không chủ quan bởi vẫn có nguy cơ xuất hiện các đợt không khí lạnh tràn về đột ngột gây rét đậm, rét hại nhưng diễn ra ngắn ngày. Bên cạnh đó, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc vào cuối mùa đông cũng có xu hướng giảm sút; nắng nóng có thể xuất hiện sớm ở Tây Bắc Bộ vào đầu hè. Phía Nam, nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện sớm ở miền Đông Nam Bộ, sau đó lan rộng ở toàn Nam Bộ.

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng một tác động đáng lưu ý khác mà El Nino có thể gây ra đó là nguy cơ thiếu hụt mưa và nguồn nước, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn cũng gia tăng.

Theo dự báo, trong những tháng còn lại của năm 2026, lượng mưa ở Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; mùa mưa ở các tỉnh cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể kết thúc sớm. Vì vậy, dòng chảy trên các sông ở miền Trung và miền Nam sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đến sớm và gay gắt hơn.

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 01/2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%. Từ tháng 02-4/2027, El Nino tiếp tục duy trì nhưng có xu hướng suy yếu về cường độ, nhiều khả năng El Nino sẽ có cường độ trung bình đến mạnh và còn duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027 trước khi dần quay trở lại trạng thái trung tính.

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.