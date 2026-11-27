Lúc 12h47 ngày 1/11, cơ phó chiếc máy bay tư nhân Learjet 60 đang trên hành trình từ Austin, bang Texas (Mỹ) đến Bahamas thông báo phát hiện băng hình thành trên máy bay và tình trạng nhiễu động không khí ở mức trung bình.

Chưa đầy hai phút sau, nữ phi công phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp khi máy bay lao xuống, trước khi đâm vào một tuyến đường tại bang Florida. Toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân tai nạn, trong đó đặc biệt chú ý đến yếu tố thời tiết. Đóng băng trên máy bay và nhiễu động không khí vốn là hai trong số những mối nguy hiểm lớn nhất đối với ngành hàng không.

Máy bay được thiết kế để chịu đựng nhiều điều kiện khắc nghiệt. Phi công cũng có sự hỗ trợ của dự báo thời tiết, radar và hệ thống kiểm soát không lưu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đối mặt với những hiện tượng khí quyển dữ dội, khó lường.

Khi Trái Đất ngày càng nóng lên và một đợt El Nino có cường độ gần chạm mức kỷ lục hình thành, một số nguy cơ thời tiết đối với hàng không được dự báo sẽ trở nên khó kiểm soát và nguy hiểm hơn.

Learjet 60 bay qua 'dông đối lưu' trước khi rơi cắm đầu Chiếc Learjet 60 chở 9 người lao xuống đất sau khi bay qua vùng lõi dông đối lưu tại Florida, trong bối cảnh phi công liên tục phát tín hiệu cấp cứu.

Bầu trời ngày càng nhiễu động

Tháng 5/2024, chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines từ London đến Singapore bất ngờ gặp nhiễu động không khí nghiêm trọng khi bay qua Myanmar. Máy bay đột ngột giảm độ cao, khiến hành khách, hành lý và nhiều vật dụng trong khoang văng tung tóe.

Phi cơ buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok (Thái Lan). Hơn 70 người bị thương, trong khi một hành khách nam 73 tuổi người Anh tử vong do nghi nhồi máu cơ tim.

Nhiễu động không khí là một trong những hiện tượng thời tiết khó dự đoán nhất đối với phi công. Một dạng đặc biệt nguy hiểm là nhiễu động không khí trời quang (CAT), có thể xuất hiện bất ngờ trên bầu trời trong xanh và không thể được phát hiện bằng radar thông thường.

Hiện tượng này thường hình thành do đứt gió - sự thay đổi đột ngột về tốc độ hoặc hướng gió - gần dòng tia (jet stream), dải gió mạnh nằm ở độ cao khoảng 8-11 km so với mặt đất.

Hình ảnh bên trong khoang máy bay của chuyến bay SQ321 của hãng Singapore Airlines sau khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan) ngày 21/5. Ảnh: Reuters.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến CAT xuất hiện thường xuyên hơn. Khi hành tinh nóng lên, chênh lệch nhiệt độ giữa hai cực và khu vực xích đạo ở tầng khí quyển trên gia tăng, làm tốc độ gió biến động mạnh hơn.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng nhiễu động không khí trời quang nghiêm trọng trên Bắc Đại Tây Dương tăng 55% kể từ năm 1979.

Một số khu vực có thể chứng kiến tần suất nhiễu động dạng này tăng gấp 3 lần trong vài thập niên tới nếu năng lực dự báo không theo kịp, Paul Williams, giáo sư khoa học khí quyển tại Đại học Reading (Anh), cảnh báo.

"Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, bởi khi ấy việc đi máy bay có thể trở thành trải nghiệm rất đáng sợ đối với nhiều người", ông nói.

El Nino cũng có thể làm tình hình thêm phức tạp. Hiện tượng khí hậu tự nhiên này khiến đứt gió gia tăng ở tầng khí quyển nơi máy bay thường hoạt động.

Theo nghiên cứu của giáo sư Williams, các đợt El Nino cực mạnh có thể khiến tình trạng đứt gió tăng khoảng 20%, kéo theo nhiều trường hợp nhiễu động không khí ở mức trung bình và nghiêm trọng hơn. Trong đợt El Nino mạnh năm 1997-1998, số báo cáo của phi công về nhiễu động đã tăng đột biến, đặc biệt tại Mỹ và Bắc Đại Tây Dương.

Dù vậy, nguy cơ tử vong do nhiễu động vẫn tương đối thấp, nhất là trên máy bay thương mại cỡ lớn. Máy bay được thiết kế để chịu rung lắc mạnh, với phần cánh có thể uốn cong khi chịu tác động của luồng khí.

Để bảo đảm an toàn, giáo sư Williams khuyến cáo hành khách luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên máy bay, kể cả khi tín hiệu yêu cầu thắt dây đã tắt. Chỗ ngồi gần giữa máy bay cũng ít chịu chuyển động lên xuống hơn so với khu vực đuôi.

Chênh lệch nhiệt độ cao hơn bình thường (màu đỏ) trong khu vực được sử dụng để xác định hiện tượng El Nino (ô màu đen). Ảnh: CNN Weather.

Băng đóng và nắng nóng cũng đe dọa hàng không

Tháng 10/1994, chuyến bay 4184 của American Eagle chở 68 người từ Indianapolis đến Chicago gặp mưa phùn đóng băng khi đang bay vòng chờ hạ cánh. Băng tích tụ trên máy bay khiến các phi công mất kiểm soát khi bắt đầu hạ độ cao. Phi cơ lao xuống một cánh đồng tại bang Indiana, không ai sống sót.

Hiện tượng đóng băng xảy ra khi máy bay bay qua những đám mây chứa các giọt nước siêu lạnh. Dù nhiệt độ môi trường dưới 0 độ C, thậm chí xuống tới -40 độ C, những giọt nước này vẫn duy trì trạng thái lỏng và lập tức đóng băng khi va chạm với máy bay.

Lớp băng tích tụ có thể làm thay đổi hình dạng khí động học, giảm lực nâng, tăng lực cản và khiến máy bay nặng hơn. Băng cũng có thể làm tắc cảm biến, giảm công suất hoặc gây hỏng động cơ.

Một số máy bay được trang bị bộ phận gia nhiệt bên trong cánh, hệ thống túi khí phá vỡ lớp băng hoặc thiết bị phun chất lỏng để ngăn băng hình thành.

Giới khoa học hiện chưa xác định đầy đủ biến đổi khí hậu sẽ tác động thế nào đến hiện tượng này. Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cho rằng tình trạng đóng băng có thể thay đổi về tần suất, độ cao xuất hiện, mức độ nghiêm trọng và khu vực chịu ảnh hưởng. Cơ quan này nhấn mạnh Trái Đất ấm lên không đồng nghĩa nguy cơ đóng băng trên máy bay tự động giảm.

Hiện tượng đóng băng cũng có thể gây ảnh hưởng an toàn hàng không. Ảnh: DPA.

Ngoài ra, nắng nóng cực đoan cũng gây trở ngại cho hoạt động hàng không. Khi nhiệt độ tăng, không khí giãn nở và trở nên loãng hơn, khiến máy bay khó tạo đủ lực nâng để cất cánh.

Vào những ngày nắng nóng, đặc biệt tại sân bay có đường băng ngắn, các hãng hàng không đôi khi phải giảm tải bằng cách yêu cầu hành khách xuống máy bay hoặc cắt bớt hàng hóa. Tại sân bay Florence (Italy), một chuyến bay đến London năm ngoái đã phải từ chối 20 hành khách khi nhiệt độ lên tới 35 độ C.

Công nghệ dự báo chạy đua với thời tiết

Ngành hàng không đang cải thiện khả năng dự báo bằng cách kết hợp dữ liệu thời tiết, radar, vị trí các cơn bão, dòng tia và báo cáo từ phi công. Tuy nhiên, các mô hình hiện tại vẫn có thể bỏ sót những hệ thống thời tiết quy mô nhỏ hoặc phát triển nhanh, đặc biệt tại khu vực núi cao và nơi xuất hiện dông bão.

Nhiễu động không khí trời quang đặc biệt khó dự báo. Một công nghệ được kỳ vọng cải thiện khả năng phát hiện là LIDAR, hệ thống viễn thám sử dụng tia laser để nhận diện chuyển động của không khí. Tuy nhiên, thiết bị này hiện vẫn đắt đỏ và cồng kềnh, gây khó khăn khi lắp đặt trên máy bay.

Trong khi đó, hệ thống học máy ALPHA đang được phát triển nhằm kết hợp mô hình thời tiết, dữ liệu vệ tinh và radar để xác định những khu vực có hàm lượng nước dạng băng cao, qua đó cảnh báo nguy cơ đóng băng.

Tháng 3 vừa qua, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng triển khai hệ thống dự báo mới, tiếp nhận dữ liệu radar mỗi 15 phút nhằm cải thiện khả năng nhận diện nhiễu động và đóng băng trên máy bay.