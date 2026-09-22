El Nino cực đoan có thể khiến Mỹ Latinh và Caribe thiệt hại 2% GDP

Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (ECLAC) vừa công bố báo cáo “Tác động của hiện tượng El Nino tại Mỹ Latinh và Caribe và các khuyến nghị ứng phó”. (Ảnh: ECLAC)

Trong báo cáo có tiêu đề “Tác động của hiện tượng El Nino tại Mỹ Latinh và Caribe và các khuyến nghị ứng phó”, ECLAC cho biết một đợt El Nino có cường độ cao có thể gây ra những tác động sâu rộng đối với kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thủy sản và cơ sở hạ tầng.

Thư ký điều hành ECLAC José Manuel Salazar-Xirinachs cảnh báo, nếu El Nino đạt cường độ cao, khu vực có thể phải đối mặt với những hệ lụy kinh tế và xã hội nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đáng kể tới các ngành sản xuất chủ chốt.

Theo ECLAC, thiệt hại kinh tế lớn nhất nhiều khả năng xảy ra trong năm đầu tiên của hiện tượng El Nino, song những tác động tiêu cực có thể kéo dài trong những năm tiếp theo. Thu nhập của các hộ gia đình suy giảm có nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nghèo vào cuối thập niên này.

Theo dự báo của Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh trong mùa thu và đông của hai năm 2026 và 2027 ở bắc bán cầu là trên 90%. Đáng chú ý, xác suất hiện tượng này đạt cường độ đặc biệt mạnh, được gọi là "Siêu El Nino", lên tới 69%.

ECLAC cho biết trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, xác suất lượng mưa thấp hơn mức trung bình được ước tính ở mức 60%, trong khi 31,1% diện tích khu vực đang được đặt trong tình trạng cảnh báo cao.

Nhiệt độ tăng cao có thể làm nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tại những thành phố lớn như Lima, São Paulo và Mexico City tăng mạnh. Nền nhiệt cao cũng làm suy giảm nguồn nước. Điều này làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung điện và đẩy chi phí vận hành lên cao.

El Nino cũng được dự báo gây sức ép lớn đối với nông nghiệp và an ninh lương thực. Theo ECLAC, tình trạng hạn hán có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Hành lang Khô hạn ở Trung Mỹ, Colombia, Venezuela và một số quốc gia Caribe, trong đó có Cuba, Cộng hòa Dominica và Haiti.

Đối với lĩnh vực thủy sản, hiện tượng nước biển ấm lên làm suy giảm dòng nước lạnh lưu chuyển ở Thái Bình Dương, từ đó ảnh hưởng nguồn phù du và chuỗi thức ăn biển, làm thay đổi sự phân bố của nhiều loài thủy sản quan trọng.

Trước những nguy cơ trên, ECLAC kêu gọi các chính phủ tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, mở rộng bảo hiểm khí hậu và các chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực nhằm giảm thiểu tác động của El Nino.