El Niño có thể vượt ngưỡng quan trắc trong 40 năm qua, thế giới cần hành động sớm

El Niño có thể gây ra những biến động thời tiết cực đoan trên toàn cầu. (Nguồn: Food Navigator)

Phát biểu tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cảnh báo, El Niño hiện nay có thể vượt mọi mức từng được ghi nhận trong các đợt quan trắc suốt 40 năm qua.

Hiện tượng dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm 2026, song những tác động đối với thời tiết toàn cầu có thể kéo dài sau đó.

Theo bản cập nhật khí hậu theo mùa mới nhất của tổ chức này, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình tới 3,8 độ C trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher cảnh báo, El Niño có thể kéo theo những đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán và lũ lụt, gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

Hiện tượng này có thể tạo ra những hệ lụy vượt khỏi phạm vi các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp, làm chấn động kinh tế toàn cầu và làm gia tăng nguy cơ xung đột, di cư.

Quan chức Liên hợp quốc nhấn mạnh, hệ thống cứu trợ nhân đạo không thể tự mình ứng phó với thách thức có quy mô như vậy.

Trước nguy cơ trên, Liên hợp quốc và WMO kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động sớm, huy động nguồn lực trước khi thiệt hại xảy ra.

Phó Tổng Thư ký Tom Fletcher thông báo đã giải ngân 50 triệu USD hỗ trợ 11 quốc gia có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó có Chad, El Salvador, Ethiopia, Somalia và Nam Sudan.

El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao bất thường, làm thay đổi chế độ gió và lượng mưa trên toàn cầu.

Hiện tượng này thường xuất hiện theo chu kỳ từ hai đến bảy năm và kéo dài khoảng 9-12 tháng.

(theo Euronews)