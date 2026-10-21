El Nino có thể mạnh vượt mọi kỷ lục

Cánh đồng lúa khô hạn ở Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh: “Đợt El Nino hiện nay có thể mạnh chưa từng có. Cường độ có thể vượt ngoài các biểu đồ theo dõi mà chúng tôi đã sử dụng trong 40 năm qua”.

Theo cập nhật của WMO ngày 8/10, El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên và có thể đạt đỉnh vào khoảng tháng 12/2026. Dị thường nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới có thể lên tới 3,7 độ C trong giai đoạn tháng 10-12/2026. Đây là mức dự báo cao hơn đợt El Nino mạnh năm 2015-2016, khi chỉ số này đạt 2,6 độ C.

Trước đó, Viện Nghiên cứu Khí hậu và Xã hội thuộc Đại học Columbia (CCSR/IRI) cũng công bố số liệu cho thấy chỉ số Niño 3.4 tiếp tục tăng. Cả 27 mô hình dự báo được viện sử dụng đều chỉ ra khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên gắn với sự ấm lên bất thường của mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, làm thay đổi hoàn lưu khí quyển và phân bố mưa trên diện rộng. Hiện tượng này có thể khiến một số khu vực hứng chịu nắng nóng, hạn hán và nguy cơ cháy rừng gia tăng, trong khi những nơi khác đối mặt với mưa lớn và lũ lụt.

Theo dự báo của WMO, trong giai đoạn tháng 10-12/2026, nguy cơ khô hạn có thể tăng tại tiểu lục địa Ấn Độ, một số khu vực Trung Mỹ, Caribe và Tây Bắc Nam Mỹ. Ngược lại, lượng mưa có khả năng cao hơn trung bình tại vùng Sừng châu Phi, một số nơi ở Trung Á, ven biển Đông Á và Đông Nam Nam Mỹ.

WMO lưu ý, El Nino không quyết định trực tiếp thời tiết tại từng địa phương; mức độ tác động còn phụ thuộc vào các điều kiện khí hậu khác. Cơ quan này kêu gọi các nước theo dõi sát dự báo, chủ động chuẩn bị phương án ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro đối với người dân, sinh kế và hệ sinh thái.