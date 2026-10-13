El Nino có thể mạnh nhất từ năm 1950, Việt Nam đối mặt nguy cơ hạn hán

El Nino đang tiếp tục mạnh lên với các chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại Thái Bình Dương tăng lên mức đặc biệt cao. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa và hạn hán tại nhiều khu vực, trong đó có Việt Nam.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tháng 9 vừa qua, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3 cao hơn trung bình tới 4 độ C, vượt kỷ lục 3,6 độ C ghi nhận vào tháng 12/1997.

Đến đầu tháng 10, tại khu vực Nino 3.4 ở Thái Bình Dương, mức nhiệt cao hơn trung bình đã tăng lên 2,1 độ C, cho thấy El Nino đang ở cường độ rất mạnh.

Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo, El Nino có thể đạt đỉnh vào tháng 12/2026 và có khả năng trở thành đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Tác động của nền nhiệt cao đã thể hiện qua những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Riêng tháng 9 và đầu tháng 10, cả nước ghi nhận 66 kỷ lục nhiệt độ cao nhất. Đáng chú ý, tại trạm Láng, Hà Nội, nhiệt độ ngày 30/9 lên tới 38,4 độ C, cao nhất từng ghi nhận trong tháng 9 tại trạm này.

Trong những tháng tới, nguy cơ cần đặc biệt lưu ý là thiếu hụt lượng mưa và mùa mưa có thể kết thúc sớm tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Bước sang mùa khô năm 2027, tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt, sản xuất và nguy cơ xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long cần được theo dõi chặt chẽ.

Thực tế, trong đợt El Nino 2015-2016, Việt Nam từng chịu thiệt hại kinh tế ước tính 674 triệu USD; khoảng 2 triệu người bị hạn chế tiếp cận nguồn nước, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, El Nino không có nghĩa là Việt Nam sẽ không có mưa lớn hay bão mạnh. Vì vậy, các địa phương và người dân cần chủ động bảo đảm nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, đồng thời không chủ quan trước những hình thái thời tiết cực đoan khác.

vtv.vn Xem link nguồn