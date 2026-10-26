El Nino có thể mạnh kỷ lục, năm nay Hà Nội có còn mùa Đông không?

El Nino năm nay đang được so sánh với hai đợt rất mạnh vào các năm 1997 - 1998 và 2015 - 2016. Theo FOX Weather, El Nino năm nay có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng ghi nhận.

Và hiện tại đã là cuối tháng 10, sắp sang tháng 11 nhưng ở Hà Nội vẫn khá nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn lên mức 33 - 35oC. Nhiều người đùa rằng mùa Thu còn chẳng thấy đâu nữa là mùa Đông.

Nhưng mùa Đông không hẳn "biến mất".

Hình ảnh vệ tinh ngày 12/10 cho thấy dấu hiệu đặc trưng của El Nino mạnh. Dải màu đỏ trải rộng khắp khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương biểu thị mực nước biển cao hơn bình thường, cho thấy nước ấm đã giãn nở và dâng lên về phía Đông. Ảnh: NASA.

El Nino rất mạnh, nhưng gió mùa Đông Bắc vẫn xuất hiện

Hiện tượng El Nino tiếp tục mạnh lên, nhiều khả năng trạng thái El Nino mạnh đến rất mạnh sẽ duy trì trong khoảng tháng 1-3/2027, với xác suất trên 83%, theo Cơ quan Thời tiết Mỹ (NWS).

Khoảng thời gian trên cũng chính là khi ở miền Bắc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng thường có những đợt rét đậm nhất.

Tuy nhiên, việc El Nino mạnh lên và có thể trở nên rất mạnh vào đầu năm 2027 cũng không có nghĩa là mùa Đông không đến nữa.

Theo The Star, Cơ quan Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) vừa đưa ra dự báo mùa gió mùa Đông Bắc năm nay bắt đầu từ ngày 27/10, kéo dài đến tháng 3/2027.

El Nino được cho là một phần nguyên nhân của những đợt cháy rừng lan rộng, kéo dài ở nhiều nơi. Trong ảnh là lực lượng cứu hỏa cố dập cháy rừng ở Indonesia vào ngày 12/9. Ảnh: AP Photo/Tatan Syuflana.

Trong ngày mai, 27/10, dự báo Hà Nội cũng có gió mùa Đông Bắc và tuy gió nhẹ đến mức không khiến nhiệt độ thực giảm được nhưng trời sẽ khô hơn và nhiệt độ cảm nhận có giảm.

MetMalaysia cũng đồng thời cảnh báo về El Nino rất mạnh, có nghĩa là El Nino và gió mùa Đông Bắc có thể cùng hiện diện.

Miền Bắc vẫn có thể có rét đậm, nhưng ít ngày hơn

Với Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF) nhận định không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể đến muộn; số ngày rét đậm, rét hại ở miền Bắc có thể ít hơn thường lệ.

Nhiệt độ trung bình tháng 11/2026 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 1 - 2oC. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức cao hơn phổ biến là 0,5 - 1,5oC.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 26/10. Cuối tháng 10 mà ở Hà Nội vẫn khá oi ả. Ảnh: Ventusky, ICON.

Dù vậy, NCHMF nhận định vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh nhưng có thể chỉ trong thời gian ngắn.

Nói cách khác, ở Hà Nội mùa Đông năm nay vẫn sẽ đến nhưng ấm hơn mức trung bình, áo ấm có thể được dùng đến ít hơn.