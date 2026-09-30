El Nino có thể lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh vào tháng 11

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 18/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Trong cuộc họp báo ngày 29/9, NCC đánh giá rằng khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương đã chuyển sang trạng thái El Nino từ tháng 5 năm nay. Chỉ số nhiệt độ bề mặt nước biển tăng nhanh, với mức trung bình là 2,09°C trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 và đạt 2,59°C vào tháng 8. Kể từ tháng 9, nhiệt độ bề mặt nước biển tiếp tục tăng, với chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 3°C trong cả chu kỳ 5 ngày và 10 ngày.

Trước đây, ba đợt El Nino cực mạnh đã được ghi nhận vào các giai đoạn 1982-1983, 1997-1998 và 2015-2016. Tại cuộc họp báo, Giám đốc NCC - bà Chao Qingchen cho biết cả chỉ số nhiệt độ mặt nước biển hiện tại lẫn tốc độ tăng nhiệt đều cao hơn đáng kể so với các giai đoạn tương ứng của ba đợt El Nino kể trên. Theo NCC, dựa trên tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, một đợt El Nino được xếp vào loại cực mạnh khi chỉ số đỉnh đạt mức từ 2,5°C trở lên.

Hiện tượng El Nino đang hình thành dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khí hậu Trung Quốc trong suốt mùa Thu và mùa Đông. NCC dự báo lượng mưa sẽ cao hơn mức trung bình tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong tháng 10 và tháng 11.

Trong bản cập nhật mới nhất về El Nino công bố ngày 3/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết hiện tượng này đã hình thành rõ rệt và dự kiến sẽ mạnh lên đáng kể, đạt cường độ rất mạnh trước khi lên đến đỉnh điểm vào cuối năm. Các dự báo của WMO cũng cho thấy khả năng gần như chắc chắn (gần 100%) rằng El Nino sẽ tiếp diễn đến hết tháng 2/2027.

Hiện tượng El Nino xảy ra không thường xuyên, có xu hướng làm tăng nhiệt độ toàn cầu, từ đó có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn như lũ lụt. Điều này là bởi cứ mỗi 1℃ nhiệt độ không khí tăng lên, bầu khí quyển có thể chứa thêm khoảng 7% độ ẩm, dẫn đến lượng mưa lớn và dữ dội hơn.

El Nino cũng có thể làm tăng cường các đợt nắng nóng ở vùng nhiệt đới, đó là lý do những năm xuất hiện hiện tương El Nino thường nằm trong số những năm nóng nhất được ghi nhận.