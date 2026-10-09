El Niño có thể khiến nhiệt độ toàn cầu lập kỷ lục, đe dọa hoạt động sản xuất

Đáy hồ Hollow ở London, Anh khô nứt nẻ do nắng nóng kéo dài. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc, nhiệt độ nước biển ở những khu vực chịu ảnh hưởng của El Niño cao hơn mức bình thường 2 độ C trong mùa Hè vừa qua và được dự báo cao hơn tới 3,7 độ C trong 3 tháng cuối năm. Hiện tượng này thường gây ra nắng nóng, khô hạn hoặc mưa lớn bất thường tại nhiều khu vực trên thế giới.

El Niño đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại nhiều nơi. Mưa lớn ở Brazil khiến việc thu hoạch mía bị gián đoạn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về vụ cà phê arabica năm tới. Tại California (Mỹ), mưa nhiều khiến thảm thực vật phát triển mạnh. Các công ty điện lực dự báo nguy cơ cháy rừng tại bang này sẽ cao hơn trong các năm 2027 và 2028. Trong khi đó, hạn hán làm các vụ cháy rừng tại Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, nghiêm trọng hơn.

Đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn 2015-2016 khiến nhiệt độ nước biển cao hơn mức bình thường 2,6 độ C. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu Trung Quốc, hiện tượng này khiến thế giới mất gần 4.000 tỷ USD sản lượng kinh tế tiềm năng trong 3 năm tiếp theo do tăng trưởng chậm lại. Tổng Thư ký WMO, bà Celeste Saulo cho biết, nhiệt độ đại dương đang ở mức cao nhất từng được ghi nhận, khiến lượng nhiệt tỏa vào khí quyển nhiều hơn.

Theo bà Saulo, El Niño thường khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu lập kỷ lục mới. Dữ liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho thấy năm 2026 có 26% khả năng vượt kỷ lục nhiệt độ toàn cầu được thiết lập năm 2024.