El Niño có thể khiến mùa Đông Hàn Quốc biến động khó lường

Sương giá phủ kín khu vực Daegwallyeong, huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, ngày 6/10, thời điểm Hàn Quốc ban bố cảnh báo đợt rét đầu tiên trong mùa. Ảnh: Yonhap

Theo trang The Korea Times, những đợt ấm lên bất thường xen kẽ các đợt rét đột ngột có thể khiến thời tiết trở nên khó lường, làm gia tăng nguy cơ tuyết rơi dày và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), sáng 14/10, nhiệt độ thấp nhất tại Seoul giảm khoảng 10 độ C so với ngày trước đó, xuống còn 9 độ C. Tại Daegwallyeong, tỉnh Gangwon, nhiệt độ chỉ còn 3 độ C. Nhiệt độ dự kiến tăng lên trên mức trung bình cùng thời kỳ vào cuối tuần, trước khi giảm mạnh trở lại vào giữa tuần tới.

Biến động này xuất phát từ sự tương tác giữa các khối khí lạnh từ phía Bắc và luồng khí ấm, ẩm từ phía Nam bắt nguồn từ khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi nhiệt độ mặt biển cao hơn bình thường. Khi các hệ thống áp cao và áp thấp liên tiếp di chuyển qua Bán đảo Triều Tiên, thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng.

Tình trạng này được dự báo kéo dài trong mùa Đông, một phần do hiện tượng “siêu El Niño”. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực theo dõi El Niño có thể cao hơn mức trung bình 3,7 độ C trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, vượt xa mức kỷ lục 2,6 độ C ghi nhận từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016.

El Niño xảy ra khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương dọc đường xích đạo cao hơn mức trung bình ít nhất 0,5 độ C. Những đợt El Niño có mức tăng vượt 2 độ C được xếp vào nhóm siêu El Niño.

Tại Bán đảo Triều Tiên, tác động của El Niño thường rõ nét nhất vào mùa Đông. Khi hiện tượng này mạnh lên, hoạt động đối lưu trên khu vực Tây Thái Bình Dương suy yếu, góp phần hình thành hoàn lưu áp cao gần vùng biển Philippines và củng cố hệ thống áp cao phía Đông Nhật Bản. Luồng gió ấm, ẩm từ phía Nam theo rìa hệ thống này thổi về Bán đảo Triều Tiên, khiến nhiệt độ tăng cao hơn mức trung bình và lượng mưa gia tăng.

Tuy nhiên, các đợt rét đột ngột vẫn có thể xảy ra khi không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Theo bài viết, không khí lạnh từ Bắc Cực đôi khi có thể bất ngờ tràn về, khiến nhiệt độ giảm sâu. Băng biển tan gần như hoàn toàn tại các vùng biển Barents và Kara ở phía Bắc châu Âu cũng là yếu tố được đề cập trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện những đợt lạnh bất thường.

Chuyên gia dự báo thời tiết Woo Jin-gyu thuộc KMA cho biết: “Giả sử nhiệt độ đang ở mức khoảng 5 độ C và khối khí có nhiệt độ âm 5 độ C đột ngột tràn đến, chênh lệch sẽ lên tới 10 độ C”.

Theo ông, cảm giác rét mà người dân phải chịu đựng có thể khắc nghiệt hơn nhiều so với mức nhiệt độ đo được.

Người dân mặc ấm đi bộ trên một con phố ở Seoul ngày 14/10, khi nhiệt độ buổi sáng tại thành phố giảm xuống còn 9,3 độ C. Ảnh: Yonhap

Diễn biến tương tự từng xảy ra trong đợt El Niño mạnh từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016. Tháng 12/2015, nhiệt độ trung bình toàn Hàn Quốc đạt 3,2 độ C, mức cao nhất trong các tháng 12 kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng hiện đại vào năm 1973. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, đảo Jeju lần đầu tiên sau 7 năm ban bố cảnh báo rét đậm, còn nhiệt độ thấp nhất tại Seoul giảm xuống âm 18 độ C.

Tuyết rơi dày và mưa lớn trong các đợt rét cũng có thể gây thiệt hại đáng kể. Mùa Đông năm 1997, khi El Niño đạt cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận vào thời điểm đó, lượng mưa cao gấp ba lần mức trung bình theo mùa. Tháng 1/2016, đảo Jeju ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục 12 cm trong một ngày.

Trước những rủi ro này, các chuyên gia kêu gọi chính quyền tăng cường chuẩn bị ứng phó với thiên tai liên quan đến thời tiết, trong bối cảnh dự báo cho mùa Đông tới vẫn còn nhiều bất định.

“Một đợt El Niño có cường độ chưa từng có sẽ làm gia tăng biến động thời tiết”, ông Lee Myung-in, giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan, nhận định. Ông cho rằng các cơ quan chức năng cần chuẩn bị phương án ứng phó với tuyết rơi dày và những đợt rét đột ngột, dựa trên kịch bản xấu nhất.