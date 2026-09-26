El Nino có thể khiến gần nửa triệu người tử vong vì nắng nóng

Đây là cảnh báo mới được Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago đưa ra.

Nghiên cứu ước tính, từ tháng 6 năm nay đến hết tháng 2 năm sau, thế giới có thể ghi nhận hơn 450.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

(Ảnh chụp màn hình)

Các nước đang phát triển ở châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ Latinh được dự báo chịu tác động nặng nề nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy El Nino năm nay có thể khiến nhiệt độ trên đất liền tăng khoảng 1,2°C và số ngày cực nóng trên toàn cầu tăng 44% so với thông thường.

Các chuyên gia khuyến nghị chính phủ các nước tăng cường cảnh báo nắng nóng, bố trí điểm cung cấp nước và trung tâm làm mát, đồng thời bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương.

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