El Niño có thể đẩy nhiệt độ Thái Bình Dương lên mức cao kỷ lục

Cụ thể, báo cáo triển vọng thời tiết mới nhất của WMO dự báo nhiệt độ tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương sẽ cao hơn mức bình thường khoảng 3,8 độ C trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, đạt đỉnh vào khoảng tháng 12.

Tổng Thư ký WMO, bà Celeste Saulo cho biết mức chênh lệch này chưa từng xuất hiện trong dữ liệu của tổ chức. Trước đây, một số đợt El Niño kỷ lục chỉ đẩy nhiệt độ lên khoảng 3 độ C nhưng đã gây tác động nghiêm trọng trên khắp thế giới.

El Niño là pha nóng của chu kỳ khí hậu tự nhiên El Niño - Dao động Nam (ENSO). Hiện tượng này thường làm nhiệt độ toàn cầu tăng và gây hạn hán ở nơi này nhưng mưa lớn ở nơi khác. El Niño không do biến đổi khí hậu gây ra, song sự ấm lên toàn cầu có thể khiến hiện tượng này mạnh hơn.

WMO cảnh báo nguy cơ lũ lụt tại miền Nam châu Phi sẽ gia tăng từ tháng 11, trong khi Mỹ Latinh có thể hứng chịu lượng mưa lớn hơn. Tại Đông Nam Á, thời tiết nóng hơn và lượng mưa thiếu hụt có thể ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và nguồn cung nước.

Như trong trường hợp Philippines, số liệu mới công bố của Bộ Nông nghiệp nước này cho thấy El Niño đã gây thiệt hại 8,57 tỷ peso (khoảng 136 triệu USD) cho ngành nông nghiệp trong năm nay. Hơn 288.000 nông dân bị ảnh hưởng và hơn 291.100 ha đất nông nghiệp bị tàn phá.

WMO và ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên Cứu trợ khẩn cấp, kêu gọi các nước khẩn trương chuẩn bị ứng phó. Ông Fletcher nhận định đợt El Niño này có sức tàn phá đặc biệt lớn, có thể mang nắng nóng cực đoan, hạn hán và lũ lụt tới nhiều khu vực. Ông cũng cho rằng khoảng 50 triệu người có thể rơi vào tình trạng đói kém trầm trọng hơn.