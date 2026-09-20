El Nino có thể đạt cực đại về cuối năm, không khí lạnh có xu hướng ít và yếu hơn

Cập nhật mới nhất về diễn biến của El Nino, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện El Nino vẫn đang tiếp tục mạnh lên.

Gia tăng nắng nóng, khô hạn

Đến giữa tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển (SSTA) tại khu vực NINO3.4 đã tăng lên khoảng 2,0 độ C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh. Dự báo El Nino có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026, với tác động có thể kéo dài sang đầu năm 2027.

Diễn biến nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 cho thấy El Nino đang có xu thế tăng cường rõ rệt. Từ tuần đầu tháng 8/2026, SSTA ở mức khoảng dương 1,7 độ C; trong bốn tuần tiếp theo, chỉ số này tăng nhẹ và duy trì quanh dương 1,8 độ C. Đến tuần thứ hai tháng 9/2026, SSTA tăng lên dương 2,0°C.

Với mức SSTA từ dương 1,5 đến dưới dương 2,0 độ C, El Nino được đánh giá ở cường độ mạnh; khi đạt khoảng dương 2,0 độ C, hiện tượng đã đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.

Các dự báo khí hậu cho thấy, trong giai đoạn tháng 10–12/2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại. Sang tháng 1–3/2027, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần. Hiện chưa loại trừ khả năng hiện tượng này tiếp tục duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027.

El Nino được dự báo đạt cực đại về cuối năm, nền nhiệt tăng, nắng nóng gia tăng và thiếu nước cục bộ

Với trạng thái El Nino đạt cường độ cực đại về cuối năm dự báo thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt trong mùa khô. Đồng thời, sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa cũng như hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ở Việt Nam.

Dự báo từ nay đến hết năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo, ít bão không đồng nghĩa với không có bão mạnh; ít mưa trên diện rộng cũng không đồng nghĩa với không xuất hiện mưa cực đoan. Trong những năm El Nino mạnh, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa rất lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất hoặc bão có diễn biến phức tạp do tác động đồng thời của các hình thế thời tiết quy mô khu vực và điều kiện khí quyển ngắn hạn.

Không khí lạnh ít và yếu hơn

Bên cạnh đó, mùa đông 2026–2027 được dự báo có nền nhiệt cao, không khí lạnh có xu hướng yếu hơn.

Trong mùa đông 2026–2027, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn bình thường; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0–2,5 độ C.

Mùa đông 2026-2027 ở Bắc bộ được dự báo nền nhiệt cao, ít lạnh

Sang đầu năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm trên phạm vi toàn quốc. Trong các tháng mùa hè năm 2027, nắng nóng có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, số ngày nắng nóng nhiều hơn trung bình nhiều năm và nhiều hơn năm 2026; không loại trừ khả năng xuất hiện những giá trị nhiệt độ vượt các giá trị lịch sử.

Lượng mưa từ nay đến cuối năm 2026 có xu thế thiếu hụt trên phần lớn cả nước, rõ nhất tại Duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20–40%.

Mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm. Sang những tháng đầu năm 2027, các khu vực trên tiếp tục có khả năng ít mưa. Trong khi đó, nền nhiệt cao và nắng nóng xuất hiện sớm sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng nước và lượng bốc thoát hơi. Do đó, trong các tháng mùa khô đầu năm 2027, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại Duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ được đánh giá ở mức rất cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, El Nino là hiện tượng khí hậu quy mô lớn, không thể sử dụng riêng tín hiệu El Nino để dự báo chính xác một thiên tai cụ thể tại một địa phương. Mức độ tác động còn phụ thuộc vào sự tương tác giữa El Nino với các hệ thống khí quyển, đại dương và các hình thế thời tiết theo từng kỳ, mùa trong năm.

Trong bối cảnh El Nino đã đạt ngưỡng rất mạnh và còn có xu hướng tiếp tục tăng cường, các địa phương vẫn cần chủ động chuẩn bị cho cả hai nhóm nguy cơ: một mặt là mưa lớn, bão, lũ và các hiện tượng thiên tai cực đoan có thể xuất hiện trong những thời điểm cụ thể; mặt khác là nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có khả năng kéo dài trong mùa khô 2026–2027.