Chủ động tích nước, xây dựng kịch bản trước nguy cơ thiếu hụt

Hồ Dầu Tiếng có dung tích thiết kế khoảng 1,58 tỷ m³, diện tích mặt nước gần 27.000 ha, giữ vai trò cung cấp nước tưới cho khoảng 120.000 ha đất nông nghiệp, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế tại Tây Ninh, TP.HCM cùng các khu vực lân cận.

Hồ Dầu Tiếng có dung tích thiết kế khoảng 1,58 tỷ m³, diện tích mặt nước gần 27.000 ha, giữ vai trò cung cấp nước tưới cho khoảng 120.000 ha đất nông nghiệp.

Với quy mô khai thác lớn, công trình được xem là một trong những nguồn dự trữ nước quan trọng của Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, nguy cơ El Niño kéo dài khiến lượng mưa và dòng chảy trên lưu vực có thể suy giảm, đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ phương án tích nước ngay từ cuối năm 2026.

Để ứng phó, công tác theo dõi lượng mưa, dòng chảy và diễn biến nguồn nước được tăng cường thông qua hệ thống quan trắc tự động, các công cụ dự báo và hệ thống giám sát, điều khiển SCADA. Những dữ liệu này giúp cơ quan quản lý đánh giá khả năng bổ sung nguồn nước, theo dõi mực nước hồ và xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp với từng thời điểm.

Đáng chú ý, sáu kịch bản vận hành hồ trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2026 đã được xây dựng, tính đến nhiều mức độ suy giảm lượng nước đến hồ. Các phương án bao gồm tình huống lượng nước giảm từ tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11, cũng như trường hợp hạn hán nghiêm trọng dựa trên diễn biến nguồn nước của các năm 2004 và 2005.

Trong trường hợp nguồn nước thiếu hụt, phương án chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng cũng được xem xét nhằm bổ sung lượng nước dự trữ và tăng khả năng điều tiết giữa các công trình thủy lợi.

Theo kế hoạch, hồ Dầu Tiếng phấn đấu đạt cao trình thiết kế vào ngày 31/12/2026, tạo nguồn dự trữ phục vụ mùa khô năm 2027. Dù vậy, mục tiêu này vẫn phụ thuộc vào lượng mưa và dòng chảy thực tế trong những tháng cuối năm.

Điều tiết linh hoạt, ưu tiên nhu cầu thiết yếu

Bên cạnh khả năng tích trữ, bài toán phân phối nguồn nước cũng được đặt ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước giữa các ngành và địa phương ngày càng lớn. Khi nguồn cung suy giảm, việc điều tiết cần bảo đảm nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và duy trì dòng chảy môi trường sau đập xuống hạ lưu sông Sài Gòn.

Trong trường hợp nguồn nước thiếu hụt, phương án chuyển nước từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng cũng được xem xét nhằm bổ sung lượng nước.

Đối với hoạt động tưới tiêu, giải pháp phân vùng, phân đoạn và cấp nước luân phiên được tính toán nhằm giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước. Hệ thống có thể tổ chức thành ba vùng tưới, vận hành theo chu kỳ 7 ngày, cấp nước luân phiên từ cuối kênh lên đầu kênh tùy khả năng đáp ứng của từng khu vực.

Các địa phương cũng được khuyến khích chủ động nạo vét kênh mương nội đồng, gia cố bờ bao, tận dụng ao hồ nhỏ để tích trữ nước, đồng thời điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước. Việc áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm thay cho tưới tràn cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thiếu nước trong thời gian dài.

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023, việc điều hòa và phân phối tài nguyên nước cần căn cứ vào quy hoạch, kịch bản nguồn nước, nhu cầu khai thác và tác động của biến đổi khí hậu. Trong tình huống hạn hán, thiếu nước, nhu cầu nước sinh hoạt được ưu tiên trước.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc vận hành hồ Dầu Tiếng không chỉ phụ thuộc vào dung tích tích trữ mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý công trình, địa phương và người sử dụng nước. Chủ động dự báo, xây dựng phương án điều tiết và sử dụng tiết kiệm nguồn nước được xem là những yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu tác động của hạn hán, bảo đảm an ninh nguồn nước cho Đông Nam Bộ trong mùa khô 2026-2027.