El Niño có nguy cơ đạt mức kỷ lục, đe dọa sức khỏe toàn cầu

Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Celeste Saulo (phải) cảnh báo, hiện tượng El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, dịch bệnh và ô nhiễm không khí đến năm 2027. (Nguồn: WMO)

Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bà Celeste Saulo cho biết, nhiệt độ cao hơn mức trung bình có thể kéo theo nhiều mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và sốt rét có thể gia tăng tùy thuộc vào lượng mưa tại từng khu vực.

Trong khi đó, thời tiết khô nóng làm tăng khả năng xảy ra cháy rừng, kéo theo tình trạng suy giảm chất lượng không khí.

Theo báo cáo cập nhật tình trạng khí hậu năm 2026 của WMO, El Niño có khả năng đạt cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận vào tháng 12 và kéo dài đến đầu năm 2027.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn tháng 1-9/2026 cao hơn khoảng 1,47 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tổ chức này nhận định, tác động của El Niño đối với nhiệt độ toàn cầu thường rõ rệt nhất trong năm tiếp theo, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bên cạnh những mối đe dọa đối với sức khỏe, WMO cảnh báo, nắng nóng gay gắt, hạn hán và mưa lớn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, đồng thời làm thay đổi nguy cơ lây lan của các bệnh truyền nhiễm như dịch tả, sốt rét và sốt xuất huyết.

Các ước tính sơ bộ được tổ chức này dẫn lại cho thấy, hơn 30.000 ca tử vong vượt mức thông thường tại châu Âu có liên quan những đợt nắng nóng, hạn hán và cháy rừng.

Trước những nguy cơ trên, WMO đang phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm chuyển tải các dự báo khí tượng thành thông tin cảnh báo và khuyến nghị bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, một số quốc gia Nam Mỹ đã triển khai công tác chuẩn bị nơi trú ẩn khẩn cấp trước nguy cơ lũ lụt, đồng thời tận dụng dự báo thời tiết để điều chỉnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Báo cáo của WMO ghi nhận số quốc gia có hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai đã tăng từ 56 nước năm 2015 lên 136 nước năm 2025.

Đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực nâng cao khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

(theo Anadolu)