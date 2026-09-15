El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong 3 tháng cuối năm

Theo báo cáo cập nhật khí hậu, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh tăng so với dự báo tháng trước; xác suất đạt cường độ mạnh còn 2%.

Từ tháng 1 đến tháng 3-2027, El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, nhưng xác suất có thể giảm so với 3 tháng cuối năm 2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 10 đến tháng 12, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ này, trung bình nhiều năm có 4,5 cơn hoạt động trên Biển Đông, trong đó 1,9 cơn đổ bộ đất liền. Từ tháng 1 đến tháng 3-2027, bão, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Do tác động của El Nino, Nam bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ tháng 2-2027, sớm hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 3-2027, Tây Bắc bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa lớn Chiều tối 15-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên độ cao 5.000m đã gây mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc bộ, phía Nam tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Tính đến chiều 15-9, lượng mưa có nơi trên 300mm, như Tà Phìn (Lào Cai) 329mm, Thanh Sơn (Phú Thọ) 338mm.

Chuyên gia khí tượng thông tin về tình hình mưa to ở phía Bắc đến chiều tối 15-9. Clip: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Trong đêm 15 và ngày 16-9, các khu vực trên tiếp tục có mưa lớn. Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm. Các nơi còn lại có lượng mưa 40-70mm, cục bộ trên 150mm.