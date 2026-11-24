Mức dị thường cực đại tại một điểm gần Galápagos chạm mốc khoảng 9,9°C. Dữ liệu mô hình có thời điểm hiệu lực vào 06:00 UTC ngày 23/11/2026 (tức 13:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Ảnh chụp màn hình

Bản đồ dự báo dựa trên mô hình của Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu, được nhà khí tượng Ryan Maue chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 22/11/2026, cho thấy một dải dị thường nhiệt độ mặt nước biển trải dọc vùng xích đạo Thái Bình Dương. Đáng chú ý, khu vực phía Đông Thái Bình Dương, gần quần đảo Galápagos và bờ biển Nam Mỹ, xuất hiện vùng dị thường nổi bật nhất.

Điểm nóng dị thường gần 10°C trên bản đồ dự báo

Các số liệu quan trắc chính thức xác nhận vùng Đông Thái Bình Dương thực sự đang nóng lên rất mạnh. Trong báo cáo ngày 12/11, Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ghi nhận chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển đạt 2,5°C tại vùng Niño 3.4; 3,6°C tại Niño 3 và 4,4°C tại Niño 1+2.

NOAA nhận định El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên, với xác suất trên 79% duy trì cường độ từ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1-3/2027. Dựa trên chỉ số RONI, cơ quan này cũng đánh giá khả năng xuất hiện một siêu El Niño, vượt qua cường độ của mọi kỳ El Niño từng ghi nhận kể từ năm 1950, ở mức khoảng 60% trong các chu kỳ ba tháng từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027.

Tương tự, tại khu vực ven biển Ecuador, báo cáo kỹ thuật ngày 19/11 của Ủy ban Quốc gia Nghiên cứu Hiện tượng El Niño (CN-ERFEN) ghi nhận dị thường nhiệt độ mặt nước biển đạt 5,3°C tại vùng Niño 1+2; 4,2°C tại Niño 3 và 3,3°C tại Niño 3.4. Những chỉ số này cho thấy hiện tượng nóng lên bất thường đang bao phủ một vùng biển rộng lớn ở Đông Thái Bình Dương.

Những điểm nóng tương tự từng xuất hiện trong El Niño 1983 và 1998

Mức dị thường gần 10°C trên bản đồ dự báo gợi nhắc những đợt nóng lên cực đoan từng ghi nhận ngoài khơi Peru trong các kỳ El Niño lịch sử. Nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE năm 2023, phân tích dữ liệu tại trạm quan trắc ven biển Puerto Chicama, cho thấy nhiệt độ mặt nước biển tại đây từng vượt mức trung bình tới 9,6°C vào tháng 5/1983 và 8,7°C vào tháng 1/1998.

Theo cùng nghiên cứu, chuẩn sai nhiệt độ trung bình của vùng Niño 1+2 trong hai siêu El Niño kể trên đạt đỉnh ở mức 4,6°C (tháng 6/1983) và 4,1°C (tháng 12/1998).

Những đợt tăng nhiệt kỷ lục này đều kéo theo thảm họa kinh tế - xã hội nghiêm trọng tại Peru. Trong kỳ El Niño 1982-1983, GDP của quốc gia Nam Mỹ này sụt giảm tới 10%; các ước tính được trích dẫn trong nghiên cứu chỉ ra rằng gần một nửa mức suy giảm kinh tế bắt nguồn trực tiếp từ các hình thái thời tiết cực đoan do El Niño gây ra.

Đợt El Niño 1997-1998 cũng để lại thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại dải ven biển phía Bắc Peru. Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tàn phá hạ tầng nông nghiệp và giao thông, khiến riêng GDP ngành thủy sản năm 1998 lao dốc 35,6% so với năm trước đó.

Gần đây hơn là hiện tượng "El Niño ven biển" năm 2017. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, sự kiện này vẫn gây ra mưa lũ và sạt lở đặc biệt nghiêm trọng tại Peru.

Nhóm nghiên cứu trên PLOS ONE ước tính thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 1,9 triệu người, làm 169 người thiệt mạng, 18 người mất tích và buộc 194.000 người phải di dời. Hơn 300.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó khoảng 65.000 căn bị phá hủy hoàn toàn. Về mặt kinh tế, sự kiện năm 2017 lấy đi 1,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của Peru, kéo mức tăng trưởng thực tế xuống còn 2,5% (so với mức dự báo 4% nếu không có thiên tai).

Peru và Ecuador đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ

Những cảnh báo dồn dập từ Peru và Ecuador cho thấy khu vực ven biển Nam Mỹ đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và triều cường.

Từ những thiệt hại từng ghi nhận trong các kỳ El Niño 1982–1983 và 1997–1998, Peru và Ecuador đang theo dõi sát diễn biến đại dương và các hình thái thời tiết cực đoan. Mức dị thường nhiệt độ hiện nay cho thấy cường độ đáng chú ý của sự kiện, đồng thời đặt ra yêu cầu cập nhật liên tục các cảnh báo về mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại những khu vực có nguy cơ cao.