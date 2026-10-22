El Clasico: Viết lại cột mốc lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha

Lịch sử cạnh tranh và sự đối lập trong bản sắc, khiến mỗi trận so tài giữa hai đội luôn có sức hút lớn.

Barcelona vẫn đang nắm lợi thế khi duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Catalunya hướng đến chiến thắng ở trận Siêu kinh điển để bảo vệ khoảng cách trước sức ép từ đối thủ truyền kiếp.

Với chiến thắng Betis 5 - 2 ở vòng 9 La Liga, Barcelona đã san bằng kỷ lục tồn tại 58 năm của Real Madrid.

Thành tích thắng cả 9 trận mở màn được Real Madrid lập được ở mùa 1968 - 1969. Chuỗi trận thắng đó, Real ghi 21 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Sau 58 năm, thầy trò HLV Hansi Flick tái lập thành tích này với hiệu suất tấn công vượt trội, ghi 39 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần.

Siêu kinh điển sẽ là phép thử quan trọng cho tham vọng của cả Barca và Real trong cuộc đua vô địch La Liga. Ảnh: BFC

Đây còn là khởi đầu tốt nhất lịch sử Barcelona tại La Liga, vượt qua thành tích 8 trận toàn thắng của họ dưới thời HLV Gerardo Martino mùa 2013 - 2014.

Sau 58 năm, Barcelona đứng trước cơ hội vượt qua đại kình địch. Điều thú vị nằm ở chỗ đối thủ tiếp theo của họ lại chính là Real Madrid. Nếu giành chiến thắng tại Camp Nou ngày 25/10 tới đây, Barca sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng cả 10 vòng mở màn.

Phong độ của Barca đang cực tốt. Tính trên mọi đấu trường, gã khổng lồ xứ Catalan đã thắng cả 11 trận từ đầu mùa.

Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya trong mùa giải, sau chuỗi khởi đầu ấn tượng. Trận thua này không nặng về và rất cần thiết với Barcelona. Nó thực sự là lời cảnh tỉnh với đoàn quân của HLV Hansi Flick.

“Barca đã mắc những sai lầm và để mất bóng, đây là những điều chúng tôi cần phải mổ xẻ. PSG đã cho thấy họ giỏi hơn chúng tôi. Barca thua nhưng rút ra được rất nhiều điều từ cuộc đấu này”

HLV Hansi Flick

Sau trận đấu này, Barca tiếp tục hứng chịu tổn thất lực lượng khi Dani Olmo dính chấn thương và phải rời sân sớm. Tiền vệ người Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ lớn vắng mặt ở trận El Clasico, khiến HLV Hansi Flick thêm đau đầu về nhân sự. Tình hình càng trở nên khó khăn với Barca khi Eric Garcia và Jules Kounde cũng đang gặp chấn thương.

Real Madrid hiện có 21 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm. Ở vòng đấu trước, Real Madrid đánh bại Sevilla 4 - 1 tại Bernabeu. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Jose Mourinho tạo đà tâm lý trước trận Siêu kinh điển. Khoảng cách 6 điểm hiện tại khiến thầy trò HLV Jose Mourinho không có nhiều lựa chọn. Một thất bại tại Camp Nou sẽ đẩy Real vào tình thế bất lợi khi mùa giải mới trôi qua chưa đầy một phần ba chặng đường.

Real Madrid còn có nhiệm vụ ngăn đại kình địch vượt qua kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp mình lập được đã tồn tại từ năm 1968.

Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, trận El Clasico sắp tới còn có thể tạo ra bước ngoặt sớm trong cuộc đua vô địch. Barcelona hiện hơn Real Madrid 6 điểm và có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm.

Trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 26/10. Những bài học từ cuộc đối đầu tại Paris vứa qua sẽ là cơ sở để HLV Hansi Flick hoàn thiện đội hình trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Barcelona có cơ hội lập kỷ lục 10 trận toàn thắng đầu mùa La Liga nếu đánh bại Real Madrid trong trận El Clasico lần này.