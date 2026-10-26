El Clásico gọi tên 'Người đặc biệt' José Mourinho

Camp Nou từng là nơi chứng kiến không ít khoảnh khắc khó khăn trong sự nghiệp của José Mourinho. Tuy nhiên, lần trở lại này mang đến một kịch bản khác. Real Madrid không lép vế trước sức ép từ Barcelona, mà chủ động triển khai lối chơi có tổ chức, kiểm soát không gian và tận dụng hiệu quả những cơ hội quyết định.

José Mourinho được chú ý trong màn tái xuất tại El Clásico

Trong bối cảnh Real Madrid chịu nhiều hoài nghi sau những thất bại hồi tháng 9, Mourinho cần một màn trình diễn đủ sức thuyết phục để củng cố niềm tin vào kế hoạch của mình. Chiến thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, mà còn cho thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang dần tìm được sự ổn định dưới thời nhà cầm quân kỳ cựu.

Quyết định bố trí Bernardo Silva đá cặp cùng Aurélien Tchouaméni ở tuyến giữa là một trong những điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận trận đấu của Mourinho. Thay vì ưu tiên sức mạnh tranh chấp thuần túy, HLV người Bồ Đào Nha đặt niềm tin vào khả năng xử lý bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp độ của các học trò.

Arda Güler, Jude Bellingham và Yan Diomande cũng góp phần tạo nên sự linh hoạt cho hàng công Real Madrid. Đội khách không cố gắng kiểm soát bóng bằng mọi giá, mà tìm cách khai thác khoảng trống khi Barcelona dâng cao đội hình.

Sự cơ động của Federico Valverde là một yếu tố quan trọng khác. Được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ người Uruguay vẫn tích cực hỗ trợ tấn công, đồng thời cho thấy khả năng đọc tình huống và chuyển đổi trạng thái hiệu quả. Mourinho đánh giá cao màn trình diễn của Valverde, người tiếp tục thi đấu dù gặp vấn đề về thể trạng.

Real Madrid đã dành chiến thắng 2-1 trước Barcelona ngay tại sân Camp Nou

Cách vận hành này giúp Real Madrid đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà. Barcelona có nhiều thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng không dễ chuyển ưu thế ấy thành những cơ hội thực sự nguy hiểm.

Chiến thắng ở Camp Nou có ý nghĩa đặc biệt với Mourinho. Sau 13 năm mới trở lại sân đấu này trong một trận El Clásico trên cương vị HLV Real Madrid, ông không chỉ giành trọn ba điểm mà còn cho thấy khả năng tìm ra lời giải trước lối chơi pressing của Barcelona.

Chính Mourinho nhấn mạnh rằng các học trò đã thi đấu tập trung, tổ chức tốt và đủ tự tin để triển khai bóng từ tuyến dưới. Ông cũng cho rằng chiến thắng là thành quả xứng đáng của toàn đội, thay vì chỉ dựa vào may mắn hay khả năng phòng ngự.

José Mourinho và màn ăn mừng ngạo nghễ trên sân Camp Nou

Ba điểm giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn ba điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Dù vậy, một chiến thắng không thể giải quyết mọi vấn đề của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thử thách tiếp theo là duy trì sự ổn định trong những vòng đấu sắp tới.

Bản thân Mourinho từng nhiều lần biến những trận đấu lớn thành sân khấu của riêng mình. Lần trở lại Camp Nou này chưa đủ để khẳng định Real Madrid sẽ thống trị mùa giải, nhưng là lời đáp rõ ràng trước những hoài nghi. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn còn những phương án chiến thuật để tạo khác biệt, và El Clásico vừa qua là minh chứng đáng chú ý.