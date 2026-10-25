El Clasico biến thành trận chung kết danh dự của Mbappe và Yamal

Mbappe và Yamal bước vào El Clasico ngay trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại London.

Trận El Clasico tại Camp Nou ngày 26/10 diễn ra ngay trước lễ trao giải Quả bóng Vàng tại London. Cuộc bỏ phiếu của 100 nhà báo đã khép lại hôm 28/9, nên màn đối đầu giữa Mbappe và Yamal không thể thay đổi kết quả. Tuy nhiên, trận đấu vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với hai ngôi sao đang cạnh tranh vị thế hàng đầu bóng đá thế giới.

Cuộc tranh luận nóng lên từ tháng 9, khi Yamal nói với Movistar rằng anh và Mbappe là hai cầu thủ giỏi nhất thế giới, đồng thời khẳng định bản thân xứng đáng nhận Quả bóng Vàng nhờ những danh hiệu vừa giành được. Mbappe cũng tuyên bố không ai thể hiện tốt hơn anh trong mùa trước. Hai người cùng tự tin, nhưng mỗi người có một lý lẽ riêng.

42 bàn thắng đối đầu 41 lần góp công

Mbappe khép lại mùa 2025/26 với 42 bàn trong 44 trận cho Real Madrid, giành Vua phá lưới La Liga với 25 bàn và dẫn đầu Champions League với 15 pha lập công. Tại World Cup 2026, anh ghi thêm 10 bàn, giành Chiếc giày Vàng lần thứ hai và nâng tổng thành tích ở các kỳ World Cup lên 22 bàn, một kỷ lục của giải.

Theo Opta, Mbappe đạt trung bình 0,75 bàn không tính phạt đền mỗi 90 phút ở cấp CLB mùa trước, chỉ kém Harry Kane (0,98) trong nhóm cầu thủ chơi ít nhất 1.500 phút tại năm giải hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, Real không giành được danh hiệu lớn, còn Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup. Những bàn thắng mang lại vinh quang cá nhân, nhưng chưa đủ giúp Mbappe chinh phục các chức vô địch quan trọng.

Yamal đi theo hướng khác. Ở tuổi 18 trong phần lớn mùa giải trước, anh ghi 24 bàn và kiến tạo 17 lần cho Barcelona, trực tiếp góp công vào 41 bàn thắng. Opta thống kê Yamal tạo 118 cơ hội, trong đó 107 tình huống từ bóng sống, nhiều nhất trong số cầu thủ ở năm giải hàng đầu châu Âu. Barcelona vô địch La Liga, còn Tây Ban Nha đăng quang World Cup, giúp Yamal chiếm ưu thế về thành tích tập thể.

Mbappe ghi 42 bàn cho Real Madrid mùa 2025/26, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 22 pha lập công.

Tuy nhiên, World Cup cũng bộc lộ hạn chế trong hồ sơ cá nhân của Yamal: tám trận, chỉ một lần trực tiếp góp công vào bàn thắng theo thống kê bàn thắng và kiến tạo. Điều này đặt ra câu hỏi liệu danh hiệu tập thể có nên nặng ký hơn hiệu suất của Mbappe.

Chưa kể, cuộc đua không chỉ có hai người. Trong bài phân tích ngày 23/10, Opta đánh giá Harry Kane, người ghi 61 bàn cho Bayern Munich mùa trước, là ứng viên sáng giá nhất, với Yamal là đối thủ lớn nhất.

Mbappe ghi bàn, Yamal thường thắng

Bước sang mùa 2026/27, hai ngôi sao tiếp tục duy trì phong độ cao. Sau 12 trận tại La Liga và Champions League, Yamal ghi 10 bàn, kiến tạo 10 lần; Mbappe có 12 bàn và 3 kiến tạo.

Riêng La Liga, Yamal ghi 8 bàn và có 6 kiến tạo sau 9 vòng. Theo Europa Press, anh thực hiện 36 pha rê bóng với tỷ lệ thành công 60%, đồng thời tạo 14 cơ hội rõ rệt.

Mbappe nổi bật ở khả năng kết thúc tình huống, còn Yamal vừa ghi bàn vừa tổ chức tấn công. Barcelona toàn thắng 9 vòng, ghi 39 bàn, hơn Real 6 điểm. Một chiến thắng tại Camp Nou sẽ giúp đội bóng của Hansi Flick tạo khoảng cách 9 điểm, khiến cuộc đấu của Yamal với Mbappe mang thêm ý nghĩa trong cuộc đua La Liga.

Dẫu vậy, Mbappe không phải đối thủ dễ bắt bài. Tiền đạo Pháp ghi 12 bàn trong 10 lần gặp Barcelona ở cấp CLB, nhưng thành tích đối đầu trực tiếp với Yamal lại trái ngược.

Theo FIFA, trước bán kết World Cup 2026, Yamal thắng 8 trong 10 lần gặp Mbappe; sau chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp, con số tăng thành 9 trận thắng sau 11 lần. Mbappe ghi bàn nhiều hơn, còn Yamal thường là người được ăn mừng sau cùng.

Yamal góp công vào 41 bàn thắng cho Barcelona mùa trước, trước khi cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Cựu danh thủ Luis Figo, người từng chơi cho cả Barcelona và Real Madrid, nhận định trên AS rằng theo kèm Yamal trên khắp mặt sân là phương án quá mạo hiểm. Ông dự đoán hai đội hòa 2-2, với cả Yamal và Mbappe cùng ghi bàn.

Nhận xét của Figo cho thấy bài toán dành cho Jose Mourinho: hạn chế ảnh hưởng của Yamal mà không tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác, đồng thời tận dụng tốc độ Mbappe để khai thác hàng thủ dâng cao của Barcelona.

The Guardian ngày 23/10 đặt câu hỏi liệu Mbappe và Yamal có thể khôi phục sức hút El Clasico từng có dưới thời Messi và Ronaldo. Hai huyền thoại ghi lần lượt 26 và 18 bàn trong các cuộc đối đầu này, nhưng vị thế của họ được tạo nên qua nhiều năm cạnh tranh, không phải một trận đấu. Mbappe và Yamal vẫn cần thời gian để hình thành cuộc đối đầu tương xứng.

Quả bóng Vàng 2026 sẽ được quyết định bằng những lá phiếu đã chốt từ tháng 9. Trên sân Camp Nou, một màn tỏa sáng không đổi được kết quả bầu chọn, nhưng có thể thay đổi cách công chúng nhìn về người chiến thắng.

Nếu Yamal đưa Barcelona tới chiến thắng, anh sẽ củng cố vị thế của mình; nếu Mbappe giúp Real vượt qua đối thủ, tiền đạo người Pháp có thêm lời đáp trả về giá trị của những bàn thắng. Với họ, El Clasico còn là cuộc đấu để giành sự thừa nhận.